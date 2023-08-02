Нова модель поєднує легендарну ДНК Land Cruiser з новими технологіями, що забезпечують задоволення від керування на дорозі й бездоріжжі. А також гарантують якість, довговічність і надійність в найсуворіших умовах експлуатації.

Toyota відкриє попередні продажі нового Land Cruiser Prado для європейських споживачів у четвертому кварталі 2023 року. Старт постачань автомобілів на ринки очікується у першій половині 2024 року.

Розробники звернули увагу шанувальників бренду на нову платформу GA-F з рамним кузовом, який став причиною покращення керування, реакцій на кермі та плавності ходу. Це перший Land Cruiser з електропідсилювачем керма і новою системою стабілізатора поперечної стійкості, що відключається.

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Родзинкою новачка стане силовий агрегат. Для оптимального балансу паливної економічності та продуктивності буде використовуватися 2,8-літровий дизельний двигун – електрифікована версія з 48-вольтовою технологією м'якого гібрида, що стане доступним на початку 2025 року.

Автомобіль отримав два варіанти оформлення передньої частини. Фото: Toyota

Від джерела і до спадщини

Легендарний Land Cruiser народився 72 роки тому як Toyota BJ – модель почала свій шлях до споживача 1 серпня 1951 року. Свою міць та можливості показав того ж року, успішно піднявшись на шосту станцію на схилах гори Фудзі. До цього жоден автомобіль такого зробити не міг. Відтоді й донині Toyota Land Cruiser асоціюється з транспортом, що доставить їх до місця призначення в цілості та безпеці навіть у найсуворіших умовах.

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З роками світова репутація цієї моделі тільки міцніла: на сьогодні продано 11,3 мільйона автомобілів у більш ніж 170 країнах і регіонах.

На новій платформі GA-F

Прем’єрний Land Cruiser Prado зберіг свою класичну міцну конструкцію кузова на рамі і, як і більший Land Cruiser 300, використовує платформу Toyota GA-F. Це значно поліпшує позашляхові характеристики.

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Розробники зробили нову раму на 50% жорсткішою, через що загальна жорсткість кузова покращилася на 30%. Це сприяло ліпшій чутливості керма, керованості в цілому та комфорту при їзді. Базові характеристики підвіски також були покращені задля підвищення здатності рухатися бездоріжжям.

Втиснуті в передню панель круглі фари натякають на класику, але сприймаються сучасно. Фото: toyota.eu

Новий електропідсилювач керма

Дебютний Land Cruiser став першим, у якому використовується система кермового управління з електропідсилювачем (EPS). Розробники обіцяють покращену маневреність в керуванні на всіх швидкостях. При цьому електропідсилювач EPS дозволяє новому Land Cruiser використовувати систему відстеження смуги руху як частину пакета активної безпеки та допомоги водію Toyota Safety Sense.

Новачок вперше в історіографії Toyota отримує передній стабілізатор поперечної стійкості, що відключається. Це створює додаткові можливості для бездоріжжя. Технологія SDM (стабілізатор з механізмом відключення) дозволяє водієві змінювати стан стабілізатора поперечної стійкості (стабілізатора) за допомогою перемикача на панелі приладів. Ця гнучкість забезпечує кращу керованість на нерівних дорогах, а також підвищений комфорт і простоту керування під час руху автошляхами.

Всі версії Land Cruiser Prado отримають електронну систему пересування на низькій швидкості з особливими налаштуваннями педалей гальма та газу для подолання серйозних перешкод та спуску з крутих схилів. Фото: toyota.eu

Оновлені Multi-Terrain Monitor та Multi-Terrain Select також створюють додаткову підтримку під час руху бездоріжжям. При роботі Multi-Terrain Monitor камера та дисплей високої роздільної здатності дають водієві чітке уявлення про простір безпосередньо навколо та під автомобілем, а система Multi-Terrain Select автоматично адаптує характеристики автомобіля відповідно до вимог різних умов руху бездоріжжям.

Land Cruiser Prado 2024 року, версія First Edition. Тут маємо у всіх версіях повний привід з двоступінчастою роздавальною коробкою, міжосьовим диференціалом підвищеного тертя та блокуванням заднього диференціала. Фото: toyota.eu

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Нові силові агрегати

Новий Land Cruiser Prado буде доступний для східноєвропейського ринку з трьома силовими агрегатами — одним дизельним і двома бензиновими двигунами.

2,8-літровий турбодизельний силовий агрегат розроблений, щоб забезпечувати паливну ефективність і продуктивність. Він підтримує максимальну потужність у 204 к.с./150 кВт і нову 8-ступеневу автоматичну трансмісію Direct Shift. Це надає автомобілю можливість буксирувати вантаж вагою до 3 500 кг.

Бензиновий 2,4-літровий турбодвигун TNGA має потужність у 279 к.с./205 кВт. Він застосовує таку ж 8-ступеневу автоматичну трансмісію для більш динамічного і потужного водіння. Трансмісія також забезпечує майже безшумну роботу і поліпшені екологічні показники. Максимальна тягова здатність становить 2 500 кг.

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Стильний зовнішній вигляд вказує на повернення до джерел. Позашляховим характеристикам допомагають коротші звиси, скульптурні кути і нижня звужена частина кузова. До речі, деталі кузова спроєктовані так, щоб їх можна було легко замінити у разі пошкодження.

Прямокутні фари будуть у всіх варіантах, окрім версії First Edition. Фото: toyota.eu

У профіль зовнішній вигляд Prado демонструє класичний силует Land Cruiser із чіткими горизонтальними лініями. Габаритна довжина 4920 мм, ширина 1980 мм і висота 1870 мм; колісна база 2850 мм.

Інтер'єр пропонує на вибір п'яти- або семимісну конфігурацію з дизайном, що нагадує про силу та функціональність справжнього позашляховика.

Land Cruiser Prado 2024 отримав зовсім новий інтер'єр, матеріали обробки стали кращими. Верхня частина передньої панелі оформлена м'яким пластиком, а в нижній частині пластик хоч і твердий, але з гумовим покриттям.

У Land Cruiser Prado базової версії “1958” тканинний салон, підігрів передніх сидінь та керма. У середній комплектації салон з екошкіри, а передні сидіння не тільки з підігрівом, але і з вентиляцією. У топовій версії сидіння з натуральної шкіри.

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Пріоритет віддано круговому огляду водія, чому сприяють низько посаджений капот, горизонтальна панель приладів і занижена поясна лінія, що дозволяє встановлювати глибші бічні вікна.

Щодо розширених заходів безпеки, то новий Land Cruiser Prado отримає новітні системи Toyota Safety Sense у комплексному пакеті передових функцій та технологій Toyota T-Mate.

У класичних Land Cruiser 60-70-х років були круглі та прямокутні фари. І у нового Land Cruiser Prado 2024 два варіанти: базова версія з позначенням 1958 і топова First Edition круглими та прямокутними фарами, Фото: toyota.eu

Land Cruiser: перше видання

Абсолютно новий Land Cruiser Prado буде представлений у Європі зі спеціальною моделлю First Edition, доступною виключно для клієнтів, що зарезервують її протягом початкового передпродажного періоду з жовтня цього року.

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Ця версія з обмеженим тиражем — для Європи буде випущено близько 3000 одиниць, що відповідатимуть спадщині Land Cruiser з особливими елементами стилю та серйозному позашляховому характеру. Деталі включають класичні круглі фари і два спеціальні двокольорові варіанти забарвлення кузова: Sand і Smoky Blue.