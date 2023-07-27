Коротке повідомлення японського концерну включає лише дату та фото, де новинка визирає переднім бампером на фоні класичної моделі.

У своєму повідомленні Toyota вказала дату прем’єри нового Land Cruiser – другого серпня 2023 року. A new adventure begins – нова пригода починається – сповіщають японці.

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Наразі відомо, що новий Land Cruiser матиме спільну платформу з Lexus GX. Звичайно, Toyota буде більш дешевою та навіть утилітарною, направленою на подолання бездоріжжя, виїзди на природу задля розваг.

Land Cruiser буде побудований на рамному шасі TNGA-F та, ймовірно, отримає версію Overtrail для бездоріжжя. Можливо, модель також отримає аналогічну “Лексусу” гамму двигунів, включаючи бітурбомотор V6 3.4 та гібридну установку i-Force Max.