Toyota Land Cruiser повертається на американський ринок з унікальною моделлю, а от чи буде вона на європейському - поки що не відомо.

Позашляховик буде мати спільну платформу та компоненти з Lexus GX, але стане більш утилітарним та дешевим. Land Cruiser буде побудований на рамному шасі TNGA-F та, ймовірно, отримає версію Overtrail для бездоріжжя. Можливо, модель також отримає аналогічну “Лексусу” гамму двигунів, включаючи бітурбомотор V6 3.4 та гібридну установку i-Force Max.

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Головною особливістю машини стане ретро-дизайн, який нагадуватиме про легендарний FJ40. У Land Cruiser будуть оригінальні фари та ліхтарі, більш масивні бампери, а заднього спойлера, як у Lexus, не буде.

За чутками, новий Land Cruiser буде нішевою моделлю, спрямованою на фанатів марки та ентузіастів, що ностальгують за минулим. Модель буде доступна на американському ринку наступного року. Щодо продажу в Європі, то ця машина може з’явитись там під назвою Land Cruiser Prado, хоча це неточно.