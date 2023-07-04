В Старому Світі буде доступне п'яте покоління Prius лише у версії, що підключається до розетки.

Нове покоління Toyota Prius має стильний обтічний кузов – культова клиновидна форма, яка запам’яталась з другого покоління, отримала своє продовження. Силует, схожий на купе, був створений шляхом зменшення загальної висоти на 50 мм, переміщення козирка даху назад і використання шин більшого діаметра, до 19 дюймів.

Виразну форму підсилює подовжена на 50 мм колісна база порівняно з попереднім поколінням. При цьому загальна довжина зменшилася на 46 мм. Вигляд ззаду підкреслює тривимірний лінійний елемент освітлення, що підкреслює прогресивний дизайн і акцентує на сміливому логотипі Prius.

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Водій бачить перед собою семидюймовий екран панелі приладів, а по центру стоїть величезний екран мультимедія, який також керує клімат-контролем.

Новий Prius має напівавтономну системі Advanced Park, яка може паркуватися без рук або за допомогою дистанційного керування.

Гібридна система складається з 2,0-літрового бензинового двигуна TNGA на 152 к.с. та електромотора коробки передач потужністю 163 к.с. Загальна потужність гібридного силового агрегата становить 223 к.с. Завдяки йому Prius розганяється з місця до 100 км/год за 6,8 секунди завдяки крутному моменту 190 Нм. При цьому заявлена витрата пального становить лише 0,5 л/100 км.

Баланс і керованість були покращені завдяки платформі GA-C другого покоління на основі нової глобальної архітектури Toyota (TNGA), яка забезпечує меншу вагу та більшу жорсткість для більш стабільної їзди. Нижчий центр ваги, досягнутий завдяки розміщенню батареї під заднім сидінням і переміщенню паливного бака нижче та вперед у порівнянні з попереднім поколінням, сприяє покращенню динаміки водіння та маневреності.

Запас ходу до 86 км від акумулятора ємністю 13,6 кВт-год дозволяє їздити на повністю електричному струмі під час більшості щоденних поїздок. У припаркованому стані вбудований зарядний пристрій потужністю 3,3 кВт може зарядити акумулятор від стандартної мережі 220 В за чотири години.

До 8,7 кілометра на день новий електромобіль зможе генерувати за допомогою додаткових сонячних батарей, вбудованих у дах. Загальний ККД цієї системи підвищився більш ніж на 15%.

До речі "сонячні дерева" мають стати зарядними станціями для електромобілів

Використання батареї більшої ємності також дозволяє використовувати режим Regeneration Boost для кращого уповільнення та більшої рекуперації енергії. Водій може вибрати один із трьох різних режимів регенерації – м’який, середній та інтенсивний – щоб насолоджуватися більш спокійною їздою, коли приблизно 80% уповільнення досягається без необхідності натискати педаль гальма.