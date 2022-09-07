Лондонська SolarBotanic Trees представила прототип "сонячного дерева", яке компанія планує використовувати для зарядки електромобілів.

Енергетичне дерево SolarBotanic, за твердженням представників компанії, є “першою в світі” тривимірною фотоелектричною нанотехнологією у формі листя. Вона використовує тонкоплівкові сонячні батареї та має потужність генерації електроенергії у 5 кіловат.

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Компанія розробила “сонячні дерева” для передачі зібраної енергії в систему зберігання та управління енергією (EMS), яке керується штучним інтелектом.

SolarBotanic Trees обіцяє, що сонячне дерево першого покоління буде доступне на початку 2023 року. Однак це не означає, що його можна буде придбати. Протягом першого півріччя 2023 року відбудеться тестування протягом наступних 36 місяців. Також налагоджуватимуть процеси виробництва, логістику монтажу та сервісну підтримку.

Цільовим ринком компанії спочатку буде “ринок швидкої зарядки електромобілів для будинків, підприємств і комерційних автостоянок”. Сонячне дерево може бути як частиною локальної мережі, так і підключатися до загальної електромережі.