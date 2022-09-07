Лондонская SolarBotanic Trees представила прототип "солнечного дерева", которое компания планирует использовать для зарядки электромобилей.

Энергетическое дерево SolarBotanic, по утверждению представителей компании, является “первой в мире” трехмерной фотоэлектрической нанотехнологией в форме листьев. Она использует тонкопленочные солнечные батареи и имеет мощность генерации электроэнергии в 5 киловатт.

Также интересно умелец пристроил к Tesla солнечные батареи

Компания разработала "солнечные деревья" для передачи собранной энергии в систему хранения и управления энергией (EMS), которая управляется искусственным интеллектом.

SolarBotanic Trees обещает, что солнечное дерево первого поколения будет доступно в начале 2023 года. Однако это не значит, что его можно будет приобрести. В течение первого полугодия 2023 года состоится тестирование в течение следующих 36 месяцев. Также будут налаживать процессы производства, логистику монтажа и сервисную поддержку.

Целевым рынком компании сначала будет “рынок быстрой зарядки электромобилей для домов, предприятий и коммерческих автостоянок”. Солнечное дерево может быть как частью локальной сети, так и подключаться к общей электросети.