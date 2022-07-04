Ими он подзаряжает свой электрический автомобиль на стоянках, не оборудованных зарядными устройствами.

Блок солнечных батарей закреплен на задней части автомобиля – конструкция похожа на крепление для велосипедов.

Мобильная "солнечная зарядка" состоит из конвертера и шести раскладных солнечных батарей и еще одной – на крыше машины. Каждая из гибких панелей имеет по 175 Вт мощности и 5 кг веса.

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Это “домашние” американские батареи, работающие с напряжением 125 В переменного тока. Они закреплены друг к другу с помощью специальных алюминиевых рамок и петель таким образом, что разлагаются вдоль автомобиля. Вся конструкция держится на багажнике для велосипедов, выдерживающем 27 кг.

Солнечные панели соединены специальными кабелями, выведенными через отверстия внутрь автомобиля. В багажнике Tesla Model Y стоит инвертор и дополнительная аккумуляторная батарея.



Выработанная солнечными батареями электроэнергия перерабатывается через инвертор на постоянную и заряжает низковольтную 5 киловаттную батарею в багажнике (на 48-51 В) или передает штатное зарядное устройство автомобиля. В сети также предусмотрены автоматические предохранители, которыми владелец управляет во время эксплуатации системы.



Это вторая версия солнечной подзарядки этого автовладельца, первая была более тяжелой и менее совершенной. Она обошлась владельцу в $6394. С ее помощью американец может заряжать свою Tesla вдали от зарядных станций и населенных пунктов – например, во время отдыха на природе.