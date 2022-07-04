Ними він підзаряджає своє електричне авто на стоянках, не обладнаних зарядними пристроями.

Блок сонячних батарей закріплений на задній частині автомобіля, – конструкція схожа на кріплення для велосипедів.

Мобільна “cонячна зарядка” складається з конвертера та шести розкладних сонячних батарей та ще однієї – на даху машини. Кожна з гнучких панелей має по 175 Вт потужності та 5 кг ваги.

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Це «домашні» американські батареї, які працюють з напругою 125 В змінного струму. Вони закріплені одна до одної за допомогою спеціальних алюмінієвих рамок та петель таким чином, що розкладаються вздовж автомобіля. Вся конструкція тримається на багажнику для велосипедів, яке витримує 27 кг.

Сонячні панелі з'єднані спеціальними кабелями, які через отвори виведені всередину автомобіля. В багажнику Tesla Model Y стоїть інвертор та додаткова акумуляторна батарея.

Вироблена сонячними батареями електроенергія переробляється через інвертор на постійну та заряджає низьковольтну 5 кіловатну батарею в багажнику (на 48-51 В) або передає на штатний зарядний пристрій автомобіля. В цій мережі також передбачені автоматичні запобіжники, якими власник керує під час експлуатації системи.

Це друга версія сонячної підзарядки цього автовласника, перша була важчою та менш досконалою. Вона обійшлася власнику у $6 394. За її допомогою американець може заряджати свою Tesla далеко від зарядних станцій і населених пунктів – наприклад, під час відпочинку на природі.