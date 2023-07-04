В Старом Свете будет доступно пятое поколение Prius только в версии, подключаемой к розетке.

Новое поколение Toyota Prius имеет стильный обтекаемый кузов – культовая клиновидная форма, которая запомнилась из второго поколения, получила свое продолжение. Силуэт, похожий на купе, был создан путём уменьшения общей высоты на 50 мм, перемещения козырька крыши назад и использования шин большего диаметра, до 19 дюймов.

Выразительную форму усиливает удлиненная на 50 мм колесная база по сравнению с предыдущим поколением. При этом общая длина снизилась на 46 мм. Вид сзади подчеркивает трехмерный линейный элемент освещения, подчеркивающий прогрессивный дизайн и акцентирующийся на смелом логотипе Prius.

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Водитель видит перед собой семидюймовый экран приборной панели, а по центру стоит огромный экран мультимедиа, который также управляет климат-контролем.

Новый Prius имеет полуавтономную систему Advanced Park, которая может парковаться без рук или с помощью дистанционного управления.

Гибридная система состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя TNGA на 152 л. и электромотора коробки мощностью 163 л.с. Общая мощность гибридного силового агрегата составляет 223 л. Благодаря ему Prius разгоняется с места до 100 км/ч за 6,8 секунды благодаря крутящему моменту 190 Нм. При этом заявленный расход горючего составляет всего 0,5 л/100 км.

Баланс и управляемость были улучшены благодаря платформе GA-C второго поколения на основе новой глобальной архитектуры Toyota (TNGA), которая обеспечивает меньший вес и жесткость для более стабильной езды. Низкий центр тяжести, достигнутый благодаря размещению батареи под задним сиденьем и перемещению топливного бака ниже и вперед по сравнению с предыдущим поколением, способствует улучшению динамики вождения и маневренности.

Запас хода до 86 км от аккумулятора емкостью 13,6 кВтч позволяет ездить на полностью электрическом токе во время большинства ежедневных поездок. В припаркованном состоянии встроенное зарядное устройство мощностью 3,3 кВт может зарядить аккумулятор от стандартной сети 220 В за четыре часа.

До 8,7 км в день новый электромобиль сможет генерировать с помощью дополнительных солнечных батарей, встроенных в крышу. Общий КПД этой системы повысился более чем на 15%.

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Использование батареи большей емкости позволяет использовать режим Regeneration Boost для лучшего замедления и большей рекуперации энергии. Водитель может выбрать один из трех различных режимов регенерации – мягкий, средний и интенсивный – чтобы наслаждаться более спокойной ездой, когда приблизительно 80% замедления достигается без необходимости нажимать тормозную педаль.