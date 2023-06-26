Новая Toyota C-HR 2024, как и предыдущая генерация модели, – чистая "европейка". Она задумана в Старом континенте для местных клиентов, а также производится только в Европе, включая сборку высоковольтных аккумуляторных блоков.

Прошлое поколение Toyota C-HR поразило стилем и серьезно отличалось от консервативного дизайна японского бренда. Европейские потребители оценили модель и C-HR стал самой продаваемой моделью бренда в регионе.

Совершенно новый Toyota C-HR сохраняет главные преимущества первого поколения, но существенно изменился как снаружи, так и технологически. Автомобиль имеет авангардный дизайн, поддерживает передовые технологии и целый ряд электрифицированных гибридных силовых агрегатов с увеличенной мощностью.

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Дизайн Toyota C-HR мало отличается от стиля модели-прототипа, представленной в конце 2022 года. В первом поколении Toyota C-HR кузов имел купевидные формы. В новой модели с профилем суперкупе они еще более четкие и выразительные. Дизайн фронтальной части является новым лицом кроссоверов Toyota, а также полностью электрической модели bZ4X и нового Prius. Тема взаимосвязанных форм прослеживается в ромбовидных линиях вдоль боковой части автомобиля, подчеркивая новые ручки, которые сливаются с поверхностью дверцы.

Впервые на столь компактном автомобиле применены колесные диски до 20 дюймов в диаметре. Также будет доступна новая двухцветная окраска, где контрастная черная крыша распространяется к заднему бамперу и задней части автомобиля на три четверти. Конструкторы пытались внедрить больше "скрытых технологий", включая камеры, радары, омыватели для фар.

Оригинальный Toyota C-HR сделал большой скачок вперед в сенсорном ощущении качества материалов; они стали более премиальными и изысканными. Все элементы управления сосредоточены в водительской зоне. Расположение горизонтальной приборной панели напоминает по дизайну крыло и создает ощущение, будто салон окутывает пассажиров.



Toyota создала удобную, интуитивно понятную и персонализированную мультимедийную систему для пользователей. Они могут использовать приложения на смартфоне, сенсорный экран или голосовые команды для управления.

Автомобиль приветствует владельца, когда водитель приближается к нему. Включаются яркие световые приборы и подсветка новой световой надписи Toyota C-HR на крышке багажного отделения. Автоматически применяются желаемые настройки водителя относительно положения сиденья, цифровой приборной панели, проекционного дисплея и мультимедийного экрана.

Toyota C-HR оснащена новой 12,3-дюймовой полностью цифровой приборной панелью (в зависимости от комплектации). Здесь более четкая графика, а информация структурирована и легко считывается. Дисплей можно настроить, выбирая контент в соответствии с предпочтениями. Есть три предварительно установленных схемы, которые можно персонализировать с помощью переключателей на руле.

Напомним, как ездила прошлое поколение Toyota C-HR

Фоновая иллюминация интерьера Toyota C-HR дает до 64 тонов. Благодаря им можно настраивать внутреннее прямое и фоновое освещение для создания атмосферы в салоне – холодного или теплого оттенка или воспроизведения времени суток. Также поддерживается программа, предусматривающая изменение 24 оттенков синхронно с изменением часов – от ярких утренних тонов до успокаивающих вечерних. Схема освещения поможет повысить безопасность: звуковые и визуальные сигналы системы помощи безопасному выходу из автомобиля (Safe Exit Assist) будут усиливаться внутренним освещением. Оно будет изменяться на красное, чтобы предотвратить открытие дверцы, когда есть риск столкновения с транспортным средством или велосипедистом, которые приближаются сзади.

Все версии совершенно нового Toyota C-HR оснащены комплексом систем активной безопасности и помощи водителю Toyota Safety Sense последнего поколения. У этой есть система подавления ускорения, когда есть риск столкновения с автомобилем впереди. Новая система проактивной помощи в вождении работает на низких скоростях при приближении к более медленному транспортному средству или входу в поворот. Система помощи в управлении распознает повороты впереди и осуществляет необходимые настройки, чтобы обеспечить их плавное прохождение.

По сравнению с моделью предыдущего поколения, в новом автомобиле вдвое больше переработанного пластика, который используется более чем в 100 различных элементах. К примеру, это новая ткань для обивки сидений, изготовленная из переработанных ПЭТ-бутылок.

Используются краски на водной основе, а также новый материал неживотного происхождения как альтернатива коже для отделки руля.

Полностью новый Toyota C-HR представлен с тремя электрифицированными силовыми агрегатами – гибридными версиями с 1,8-литровым и 2-литровым двигателями, а также 2-литровым гибридом с возможностью подзарядки от электросети. 2-литровая гибридная версия также будет доступна с интеллектуальным полным приводом (AWD-i).

В новых моделях используется новейшая гибридная технология Toyota пятого поколения.

1,8-литровый гибридный силовой агрегат, также представленный в новом семействе Corolla, ориентирован на экологичность. Несмотря на это, он имеет гораздо большую мощность, чем текущий 1,8-литровый гибридный Toyota C-HR. Модель с 2,0-литровым силовым агрегатом еще более мощная, и ее производительность способствует получению удивительных впечатлений от управления бескомпромиссно эффективным гибридом.

Toyota C-HR с 2-литровым силовым агрегатом и возможностью подзарядки от электросети делает вождение в городе менее стрессовым благодаря возможностям электромобиля с конкурентоспособным запасом хода, а также функции Regeneration Boost, имеющей три операционных уровня. Кроме того, система автоматически выбирает режим вождения для оптимизации энергоэффективности, распознавая наилучшие возможности для подзарядки во время движения по маршруту с помощью навигационной системы автомобиля.

Благодаря новой функции геозонирования плагин-гибрид Toyota C-HR автоматически переключается на режим электромобиля при входе в зону низких выбросов (LEZ). Таким образом, оптимизируется использование батареи в течение всей поездки (при использовании навигационной системы и достаточного заряда аккумулятора).

Система полного привода AWD-i, доступная для модели с 2-литровым гибридным двигателем, обеспечивает дополнительную тягу и устойчивость при трогании с места, прохождении поворотов или движении по скользкой поверхности. Это происходит благодаря дополнительному компактному электродвигателю с высоким крутящим моментом на задней оси автомобиля.

Кстати говоря что нового в Toyota Yaris

Новая Toyota C-HR изначально представлена двумя специальными версиями Premiere Edition. О сроках попадания в автосалоны Toyota пока ничего не известно, однако компания обычно не тянет после премьеры, поэтому есть надежда, что новинку можно будет приобрести уже осенью этого года.