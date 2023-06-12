Европейское подразделение Toyota показало тизер нового компактного кроссовера Toyota C-HR и объявило о дне премьеры.

Компания Toyota сообщила о будущей мировой премьере нового Toyota C-HR, которая состоится 26 июня 2023 года.

Разработчики обещают, что этот компактный SUV будет иметь яркий дизайн и передовые технологии. Больше ничего японская компания о новинке не сообщила.

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В преддверии премьеры Toyota выпустила тизер, показывающий автомобиль сзади. На нем видно антикрыло, которое было и в предыдущей генерации модели. Также заметна красная световая подпись на всю ширину машины, на которой высвечена надпись Toyota C-HR.