Toyota C-HR 2024 открывает новый стиль своего концепта на новых шпионских снимках.

Абсолютно новый компактный внедорожник был подтвержден на 2023 год с гибридными и подключаемыми вариантами трансмиссии, а также возможным электромобилем.

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Второе поколение Toyota C-HR проходит последние этапы разработки перед своим официальным дебютом в Европе в конце 2023 года. Наши фотошпионы поймали новый прототип нового C-HR на Нюрбургринге, прикрытый камуфляжной пленкой, мало скрывавшей его причудливый стиль.

Серийная версия компактного внедорожника очень напоминает концепт Toyota C-HR Prologue 2022 года. Фактически силуэт, поверхность и крыша с крошечными задними боковыми окнами кажутся почти идентичными концепту, за исключением более традиционных стоек и колес меньшего диаметра.

Изменения коснулись бамперов и осветительных приборов, которые немного просмотрели для серийного производства. Бамперы также, кажется, выиграли от более тяжелой дозы защитной облицовки, особенно сзади, имеющей гораздо меньший диффузор. Большая передняя решетка имеет сотовый рисунок и включает в себя противотуманные фары, но кажется, что она полностью или почти полностью закрыта.

Ранее шпионские снимки интерьера показали, что C-HR будет иметь центральный сенсорный экран информационно развлекательной системы. Он отделен от цифровой комбинации приборов в отличие от большинства конкурирующих кроссоверов, которые размещают их под одной панелью. Toyota утверждает, что новый C-HR будет «более просторным и практичным» по сравнению со своим предшественником, который дебютировал еще в 2016 году и потерпел фейслифтинг в 2019 году.