Главный научный сотрудник Toyota говорит, что быстрое развитие электромобилей заставит людей держаться за свои автомобили с традиционным двигателем.

Многие автопроизводители уже объявили, когда они прекратят продажи автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания, но Toyota не в этом длинном списке. Японский автопроизводитель довольно громко заявил о том, что не спешит с прекращением производства традиционных моторов, поскольку считает, что мир еще не готов полностью перейти на электричество.

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На самом деле главный научный сотрудник Гилл Пратт утверждает, что принуждение людей покупать электромобили может привести к негативным последствиям, поскольку они будут дольше оставаться на своих бензиновых/дизельных автомобилях.

Выступая в Хиросиме перед саммитом G7, генеральный директор Научно-исследовательского института Toyota признал, что субсидии делают электромобили более привлекательными, но он считает, что не все стремятся прыгнуть на подножку электромобилей. Его решение: продление срока службы ГИС путем продления разработки гибридов и создания альтернативных видов топлива для массового производства. Чтобы восстановить знания, компания экспериментирует с двигателями внутреннего сгорания, работающими на водородном топливе.

Пратт также выразил обеспокоенность по поводу неготовности автомобильной промышленности к переходу исключительно на электромобили в обозримом будущем. Его аргумент сосредотачивался на ограничениях поставок, которые в основном касались материалов, из которых производится аккумуляторная батарея.

«В конце концов, ограничения ресурсов закончатся, но в течение многих лет у нас не будет достаточно аккумуляторных материалов и возобновляемых ресурсов подзарядки для решения только для BEV. Аккумуляторных материалов и возобновляемой зарядной инфраструктуры, в конце концов, будет много. Но для производства аккумуляторных материалов понадобятся десятилетия, объекты возобновляемой энергетики, линии электропередачи и сезонные накопители энергии для увеличения масштабов», - считает Гилл Пратт.

В то время как Toyota хочет сохранить ICE, генеральный директор Volkswagen Томас Шефер назвал бензиновые и дизельные двигатели "старой технологией". Затем он добавил, что все разговоры о синтетическом топливе — это не что иное, как «ненужный шум». Не все члены VW Group имеют одно и то же мнение, поскольку Porsche инвестирует в разработку и производство электронного топлива.

Ранее на этой неделе новый генеральный директор Toyota Кодзи Сато заявил, что синтетическое топливо должно развиваться, прежде чем оно станет жизнеспособной альтернативой. Он считает, что массовое производство произойдет только после значительного сокращения потребления энергии в ходе производственного процесса. Руководство также считает, что твердотельным батареям нужно больше времени, чтобы добиться зрелости, поскольку долговечность продолжает составлять "большую проблему".