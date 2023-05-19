Головний науковий співробітник Toyota каже, що швидкий розвиток електромобілів змусить людей триматися за свої автомобілі з традиційним двигуном.

Багато автовиробників вже оголосили, коли вони припинять продажі автомобілів, оснащених двигунами внутрішнього згоряння, але Toyota не в цьому довгому списку. Натомість японський автовиробник досить голосно заявив про те, що не поспішає з припиненням виробництва традиційних моторів, оскільки вважає, що світ ще не готовий повністю перейти на електрику.

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Насправді, головний науковий співробітник Гілл Пратт стверджує, що примушування людей купувати електромобілі може призвести до негативних наслідків, оскільки вони довше залишатимуться на своїх бензинових/дизельних автомобілях.

Виступаючи в Хіросімі перед самітом G7, генеральний директор Науково-дослідного інституту Toyota визнав, що субсидії роблять електромобілі більш привабливими, але він вважає, що не всі прагнуть стрибнути на підножку електромобілів. Його рішення: подовження терміну служби ДВС шляхом продовження розробки гібридів і створення альтернативних видів палива для масового виробництва. Щоб відновити знання, компанія експериментує з двигунами внутрішнього згоряння, що працюють на водневому паливі.

Пратт також висловив занепокоєння щодо неготовності автомобільної промисловості до переходу виключно на електромобілі в осяжному майбутньому. Його аргумент зосереджувався на обмеженнях поставок, які в основному стосувалися матеріалів, з яких виготовляється акумуляторна батарея.

«Зрештою обмеження ресурсів закінчаться, але протягом багатьох років у нас не буде достатньо акумуляторних матеріалів і відновлюваних ресурсів підзарядки для рішення лише для BEV. Акумуляторних матеріалів та відновлюваної зарядної інфраструктури врешті-решт буде багато. Але для виробництва акумуляторних матеріалів знадобляться десятиліття, об’єктів відновлюваної енергетики, ліній електропередачі та сезонних накопичувачів енергії для збільшення масштабів», - вважає Гілл Пратт.

У той час як Toyota хоче зберегти ICE, генеральний директор Volkswagen Томас Шефер назвав бензинові та дизельні двигуни «старою технологією». Далі він додав, що всі розмови про синтетичне паливо — це не що інше, як «непотрібний шум». Не всі члени VW Group мають однакову думку, оскільки Porsche інвестує в розробку та виробництво електронного палива.

Раніше цього тижня новопризначений генеральний директор Toyota Кодзі Сато заявив, що синтетичне паливо має розвиватися, перш ніж воно стане життєздатною альтернативою. Він вважає, що масове виробництво відбудеться лише після значного скорочення споживання енергії під час виробничого процесу. Керівництво також вважає, що твердотільним батареям потрібно більше часу, щоб досягти зрілості, оскільки довговічність продовжує становити "велику проблему".