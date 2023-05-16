Нова Toyota Celica може відродитися у вигляді спортивного електромобіля від підрозділу GR. Спорткар отримає новий дизайн, але збереже впізнаваність моделі минулих поколінь.

Toyota планує відродити свій культовий спорткар Celica. Модель може отримати у ролі наступника заряджений електромобіль. Про це повідомили на сайті Best Car Web.

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Новий голова Toyota Кодзі Сато й голова правління Акіо Тойода поділилися своїми ідеями щодо нової Celica. Тойода наголосив, що хоче "відродити модель у майбутньому".

Toyota мають намір розширити кількість спортивних моделей GR. Уперше заряджені версії можуть отримати повністю електричні моделі бренду.

Поки невідомо, чи нову Celica пропонуватимуть у стандартній версії або тільки в спортивній модифікації GR, GR86 і GR Supra. Інсайдери зазначили, що спорткар отримає новий дизайн, але збереже впізнаваність моделі минулих поколінь.

Toyota Celica прославилася завдяки успішним виступам у чемпіонаті світу з ралі. П'яте й шосте покоління моделі пропонували із системою повного приводу, яка була корисна під час перегонів.