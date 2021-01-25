Toyota випускала Celica протягом довгого часу. З 1971 по 2006 рік світ побачили сім поколінь спорткупе. Можливо японський автогігант вирішив відновити легенду?

На даний момент достовірно невідомо, навіщо японський виробник знову запатентував ім'я Toyota Celica. Можливо, компанія відновить випуск легендарної моделі в повністю переробленому вигляді.

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Шанс, що Toyota випустить нову Celica, теж є, однак це малоймовірно. Все тому, що в лінійці виробника вже є кілька спортивних автомобілів - GT86 і Supra. Навіщо йому ще один? Непрямим підтвердженням цього є відсутність в патентних документах імені GR Celica. Відзначимо, що зараз всі спортивні моделі виробник виділяє абревіатурою GR (Gazoo Racing). Той факт, що нова Тойота Селика не отримає цей індекс, дуже дивний.

Останній варіант, на який можна розраховувати - це те, що Celica все-таки випустять, але в абсолютно новому форматі. Однак ніякої офіційної інформації про наміри виробника поки немає. До речі, це навіває на думку про ще одне гучне повернення. Йдеться про Mitsubishi Eclipse, який відродили у вигляді компактного кросовера. Можливо, легендарну модель Toyota чекає схожа доля.