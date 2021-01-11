Toyota придумала назву для нового позашляховика. Японська компанія вже запатентувала ім'я Grand Highlander.

Компанія Toyota запатентувала нову назву Grand Highlander - інформація про це з'явилася в базі Відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO). З великою часткою ймовірності, мова йде про новий позашляховик, який перевершить за габаритами Highlander.

Читайте також: Toyota закрила заводи через нову версію коронавірусу

У нинішній модельній лінійці бренду Highlander залишається найбільшим автомобілем з несучим кузовом - він досягає в довжину 4,9 метра, і за габаритами його перевершують тільки рамні Sequoia і Land Cruiser. Швидше за все, найближчим часом Toyota розширить лінійку позашляховиків за рахунок Grand Highlander. На підтримку цього припущення говорить і те, що автовиробник має намір в 2022 році перенести збірку Sequoia з заводу в Індіані, де в тому числі випускають Highlander, в Техас, звільнивши тим самим потужності для нової моделі.

Поки Toyota офіційно не підтвердила появу нової моделі. Ймовірно, її можуть розсекретити протягом 2021 року. Highlander в свою чергу користується популярністю в США: наприклад, за 2019 рік у країні продали 239,4 тисячі таких позашляховиків, а за 11 місяців 2020 року - майже 185,5 тисячі примірників.