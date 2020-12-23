Заводи Toyota в Великобританії і Франції закрилися через боротьбу з коронавірусом. Співробітників відправлять на канікули достроково.

Компанія Toyota Motor закрила два своїх завода в Великобританії і один у Франції. Причина – новий штам коронавірусної інфекції, виявлений в Сполученому Королівстві минулого тижня. Про це повідомляє японське видання NHK.

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Заборони, введені через новий виток паніки навколо COVID-19, викликали проблеми з логістикою. Йдеться, зокрема, про припинення руху поїздів і машин по тунелю під Ла-Маншем – по ньому до заводів доставляли комплектуючі.

На підприємствах в Великобританії з 2019 року Toyota збирає Corolla, з 2020 року – Suzuki Swace, а також двигуни. З конвеєра французького заводу сходять хетчбек Yaris і його Cross-версія.

Про виявлення нового штаму коронавіруса заявив 14 вересня голова МОЗ Великобританії Метт Хенкок. За словами британських медиків, новий різновид COVID-19 на 70 відсотків більше заразний. Toyota вже не вперше закриває свої європейські заводи в нинішньому році.

Під час першої хвилі коронапаніки в березні японська компанія також зупиняла складання автомобілів в Європі, Великобританії та Туреччині. Тоді свої підприємства закрили також Volvo, BMW, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Opel, Peugeot, Citroen і DS, FCA, Renault, Ford, Volkswagen і інші бренди.