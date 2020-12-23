Заводы Toyota в Великобритании и Франции закрылись из-за борьбы с коронавирусом. Сотрудников отправят на каникулы досрочно.

Компания Toyota Motor закрыла два своих завода в Великобритании и один во Франции. Причина – новый штамм коронавирусной инфекции, обнаруженный в Соединенном Королевстве на прошлой неделе. Об этом сообщает японское издание NHK.

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Запреты, введенные из-за нового витка паники вокруг COVID-19, вызвали проблемы с логистикой. Речь идет о прекращении движения поездов и машин по тоннелю под Ла-Маншем – по нему к заводам доставляли комплектующие.

На предприятиях в Великобритании с 2019 года Toyota собирает Corolla, с 2020 года – Suzuki Swace, а также двигатели. С конвейера французского завода сходят хэтчбек Yaris и его Cross-версия.

Об обнаружении нового штамма коронавируса заявил 14 сентября председатель Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. По словам британских медиков, новый вид COVID-19 на 70 процентов более заразен. Toyota уже не первый раз закрывает свои европейские заводы в нынешнем году.

Во время первой волны коронапаники в марте японская компания также останавливала сборки автомобилей в Европе, Великобритании и Турции. Тогда свои предприятия закрыли также Volvo, BMW, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Opel, Peugeot, Citroen и DS, FCA, Renault, Ford, Volkswagen и другие бренды.