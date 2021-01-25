Toyota выпускала Celica в течение долгого времени. С 1971 по 2006 год свет увидели семь поколений спорткупе. Возможно японский автогигант решил восстановить легенду?

На данный момент достоверно неизвестно, зачем японский производитель вновь запатентовал имя Toyota Celica. Возможно, компания возобновит выпуск легендарной модели в полностью переработанном виде.

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Шанс, что Toyota выпустит новую Celica, тоже есть, однако это маловероятно. Все потому, что в линейке производителя уже есть несколько спортивных автомобилей - GT86 и Supra. Зачем ему еще один? Косвенным подтверждением этого является отсутствие в патентных документах имени GR Celica. Отметим, что сейчас все спортивные модели производитель выделяет аббревиатурой GR (Gazoo Racing). Тот факт, что новая Тойота Селика не получит этот индекс, очень странный.

Последний вариант, на который можно рассчитывать – это то, что Celica все-таки выпустят, но в совершенно новом формате. Однако никакой официальной информации о намерениях производителя пока нет. Кстати, это навевает на мысль о еще одном громком возвращении. Речь идет о Mitsubishi Eclipse, который возродили в виде компактного кроссовера. Возможно, легендарную модель Toyota ждет похожая судьба.