Новая Toyota Celica может возродиться в виде спортивного электромобиля от подразделения GR. Спорткар получит новый дизайн, но сохранит узнаваемость модели прошлых поколений.

Toyota планирует возродить свой культовый спортивный автомобиль Celica. Модель может получить в качестве преемника заряженный электромобиль. Об этом сообщили на сайте Best Car Web.

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Новый глава Toyota Кодзи Сато и председатель правления Акио Тойода поделились своими идеями по поводу новой Celica. Тойода подчеркнул, что хочет "возродить модель в будущем".

Toyota намерена расширить количество спортивных моделей GR. В первый раз заряженные версии могут получить полностью электрические модели бренда.

Пока неизвестно, предлагать ли новую Celica в стандартной версии или только в спортивной модификации GR, GR86 и GR Supra. Инсайдеры отметили, что спорткар получит новый дизайн, но сохранит узнаваемость модели прошлых поколений.

Toyota Celica прославилась благодаря успешным выступлениям в чемпионате мира по ралли. Пятое и шестое поколение модели предлагали с системой полного привода, которая была полезна во время гонки.