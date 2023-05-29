Toyota C-HR 2024 розкриває новий стиль свого концепту на нових шпигунських знімках.

Абсолютно новий компактний позашляховик був підтверджений на 2023 рік з кількома видами трансмісій: звичайний гібрид, плагін гібрид, і навіть, можливо, електромобілем.

Читайте також: В Toyota вважають що розвиток електромобілів збільшує привабливість традиційних авто

Друге покоління Toyota C-HR проходить останні етапи розробки перед своїм офіційним дебютом у Європі наприкінці 2023 року. Наші фотошпигуни спіймали новий прототип нового C-HR на Нюрбургрингу, прикритий камуфляжною плівкою, яка мало приховувала його химерний стиль.

Серійна версія компактного позашляховика дуже нагадує концепт Toyota C-HR Prologue 2022 року. Фактично, силует, поверхня та дах з крихітними задніми бічними вікнами здаються майже ідентичними концепту, за винятком більш традиційних стійок та коліс меншого діаметру.

Зміни зачепили бампери та освітлювальні прилади, які трохи переглянули для серійного виробництва. Бампери також, здається, виграли від більш важкої дози захисного облицювання, особливо ззаду. Велика передня решітка має стільниковий малюнок і включає протитуманні фари, але здається, що вона повністю або майже повністю закрита.

Раніше шпигунські знімки інтер'єру показали, що C-HR матиме центральний сенсорний екран інформаційно-розважальної системи. Він відокремлений від цифрової комбінації приладів, на відміну більшості конкуруючих кросоверів, які розміщують їх під однією панеллю. Toyota стверджує, що новий C-HR буде «більш просторим і практичним» порівняно зі своїм попередником, який дебютував ще у 2016 році та зазнав фейсліфтінгу у 2019 році.