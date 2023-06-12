Європейський підрозділ Toyota показав тизер нового компактного кросовера Toyota C-HR та оголосив про день прем'єри.

Компанія Toyota повідомила про майбутню світову прем'єру нового Toyota C-HR, яка відбудеться 26 червня 2023 року.

Розробники обіцяють, що цей компактний SUV матиме яскравий дизайн та передові технології. Більше нічого японці про новинку не повідомила.

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Напередодні прем'єри Toyota випустила тизер, який показує автомобіль ззаду. На ньому видно антикрило, яке було і в попередній генерації моделі. Також помітний червоний світловий підпис на всю ширину машини, на якому світиться напис Toyota C-HR.