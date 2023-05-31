Европейское подразделение Toyota представило Yaris 2023, которое получило расширенную гибридную линейку, повышенную безопасность и лучший цифровой опыт пользователя.

Обновленный Toyota Yaris будет иметь более мощную силовую установку Hybrid 130 пятого поколения в дополнение к существующему Hybrid 115. Автомобиль получил новые комплектации Premiere Edition и GR SPORT, которые получат Hybrid 130 в стандартной комплектации.

Среди усовершенствований – системы безопасности и помощи водителю Toyota T-Mate, включая новейшие функции Toyota Safety Sense, а также улучшенный цифровой опыт пользователя с совершенно новым цифровым дисплеем приборов.

Онлайн-бронирование New Yaris на некоторых европейских рынках начнется в июне 2023 года.

Также интересно Toyota установила рекорд по выпуску автомобилей

Созданный в Европе для европейских клиентов новый Yaris укрепит многолетнюю репутацию модели, которая уже давно зарекомендовала себя как инновационная и совершенная в области дизайна и инженерии малолитражных автомобилей.

На старте продаж новый модельный ряд Yaris будет включать в себя специальную версию Premiere Edition - модель с ореолом, которая демонстрирует полный спектр новых возможностей модели. Она будет предлагаться с новым специальным двухцветным покрытием Neptune Blue с контрастной черной крышей и стойками. Синяя тема повторяется в контрастной прострочке обивки сидений и декоративных линиях на приборной панели и дверных панелях, а также в новых 17-дюймовых черных механически обработанных легкосплавных дисках. Premiere Edition также будет доступен в двухцветном лакокрасочном покрытии Platinum Pearl White или Silver Metallic.

В новом Yaris клиенты могут выбирать между двумя гибридными силовыми установками – на 110 и 130 л.

Новая трансмиссия с большим и более мощным электродвигателем-генератором, а также изменения в программном и аппаратном обеспечении блока управления мощностью (PCU) повысили общую мощность системы на 12%, со 116 л.с./85 кВт до 130 л.с./96 кВт. Значительно вырос и крутящий момент: максимальный крутящий момент электрического двигателя MG2 увеличился на 30% во всем диапазоне оборотов – с 141 Нм до 185 Нм.

Это означает заметно более быстрое ускорение не только для спринта 0-100 км/ч, но и, что более важно, для более быстрого прогресса при обгонах. Время разгона от 0 до 100 км/ч уменьшилось на пол секунды (9,2 секунды), а также уменьшилось время разгона от 80 до 120 км/ч (7,5 секунды).

Также интересно Toyota Yaris получила двигатель мощностью 740 л.

Yaris текущего поколения всегда разрабатывался как самый безопасный небольшой автомобиль в мире. С новым Yaris компания Toyota внедрила новую систему Toyota T-Mate, которая делает автомобиль безопаснее, проще в управлении и парковке.

Благодаря новой мультимедийной системе и модулю передачи данных (DCM) Toyota обеспечивает гибкость и удобство обновления передаваемого по воздуху программного обеспечения. Это означает, что функции Toyota Safety Sense и мультимедийной системы можно легко обновить, не обращаясь в сервисный центр. Загрузка может происходить во время движения автомобиля, и она будет готова к установке в удобное для водителя время.

Использование новых камер и радаров, которые могут сканировать дальше и шире чем раньше, позволяет значительно увеличить объем выявления рисков аварий. Например, система предотвращения столкновений (PCS) теперь может распознавать потенциальное лобовое столкновение и более широкий спектр объектов и транспортных средств на пути автомобиля, включая пешеходов, велосипедистов, а теперь и мотоциклы.

Система подавления ускорения является новым дополнением к портфолио Toyota Safety Sense. Она вмешивается, чтобы замедлить любое резкое ускорение, когда распознает риск столкновения с транспортным средством впереди.

Проактивная система помощи при движении (PDA) – еще одна новая функция, призванная помочь избежать знакомых опасностей аварий при движении на низкой скорости. Ассистент торможения обеспечивает плавное замедление, когда водитель снимает педаль акселератора, чтобы снизить скорость при приближении к более медленному транспортному средству впереди или при вхождении в поворот. Вторым элементом является система помощи при движении, распознающая изгиб дороги впереди и регулирующая усилия на руле, чтобы помочь водителю выполнить плавный и стабильный поворот.

Новая система экстренной остановки (EDSS) способна поддержать водителя, если он заболел или потерял работоспособность, когда активирована система слежения за полосой движения (LTA). Если система обнаружит, что водитель в течение определенного времени не совершал никаких действий – управление, торможение, ускорение, – она подаст предупредительный звуковой сигнал. Если водитель не реагирует, система мягко останавливает автомобиль, включает аварийную световую сигнализацию и разблокирует дверь.

Toyota T-Mate также обеспечивает защиту, когда автомобиль стоит на месте. Опциональная система помощи при безопасном выходе (SEA) с визуальным и звуковым предупреждением помогает предотвратить непреднамеренное открытие дверей на пути приближающихся сзади автомобилей и велосипедистов. А система напоминания о задних пассажирах (RSRS) предупредит водителя с помощью визуальных и звуковых уведомлений, если он оставил ребенка или домашнего питомца на заднем сиденье, помогая избежать риска инцидентов с "горячими" автомобилями.

Помимо этих дополнительных функций новый Yaris также получает преимущества от модернизации уже существующих функций Toyota Safety Sense. Адаптивный круиз-контроль (ACC) доработан, чтобы он реагировал быстрее и работал более естественно. К примеру, когда на полосу движения Yaris выезжает другой автомобиль, замедление происходит более постепенно. Водитель также может выбрать большую дистанцию между автомобилями для более комфортного интервала, а система понижения скорости на поворотах активируется раньше, обеспечивая более плавное управление скоростью.

К адаптивному круиз-контролю были добавлены новые системы для более безопасного обгона: Система предотвращения обгона Overtake Prevention Support предотвращает непреднамеренный обгон с противоположной стороны автомобиля ("обгона"); а система предварительного торможения/включения сигнала поворота помогает водителю безопасно вернуться на полосу движения с соответствующей скоростью и на расстоянии от других транспортных средств.

Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDA) теперь распознает, когда водитель выехал за пределы полосы движения, пытаясь объехать препятствие (пешехода или другого участника дорожного движения) и временно отменяет предупреждение о выезде из полосы движения. Функция слежения за полосой движения Lane Trace Assist (LTA) также была изменена таким образом, чтобы автомобиль чувствовал себя более естественно. Ассистент распознавания дорожных знаков был усовершенствован таким образом, что для согласования с информацией на дорожных знаках достаточно одного прикосновения, чтобы отрегулировать ограничитель скорости в соответствии с дорожными знаками.

На 12,3-дюймовом цифровом дисплее циферблаты, информация и графики отображаются с высокой четкостью, что обеспечивает хорошую видимость при любом уровне освещенности. Их внешний вид можно настроить в соответствии с настроением водителя и типа поездки, выбрав один из четырех вариантов: Smart, Casual, Sporty и Tough.

Семидюймовая версия является стандартной для комплектации Mid+, а 12,3-дюймовая – для комплектаций High, GR SPORT и Premiere Edition.



Новая Yaris мультимедийная система Toyota Smart Connect имеет более интуитивно понятный и реактивный интерфейс и в стандартной комплектации предлагает облачную навигацию. Эта система "всегда на связи" гарантирует, что при планировании поездки вы получите преимущества от актуальной информации о маршрутах, пробках и задержках на дорогах.

Система выводит устные команды на новый уровень благодаря системе распознавания голоса и голосовому агенту Hey Toyota, который реагирует на более естественные формы языка. К примеру, просто скажите: "Эй, Тойота, мне холодно", и система автоматически повысит температуру климат-контроля.

Цифровая трансформация нового Yaris включает в себя первую доступность смарт-цифрового ключа. Подключенный к приложению MyT, он предоставляет доступ к автомобилю до пяти пользователей с помощью смартфона. Он разработан для полного удобства, поэтому пользователи могут запирать, разблокировать или заводить автомобиль без необходимости извлекать телефон из сумки или кармана.

Эта новая функция еще больше расширяет возможности MyT, включающие дистанционную блокировку/отключение, управление климат-контролем и активацию аварийной сигнализации для легкой идентификации автомобиля на переполненной парковке.

Цифровой ключ совместим с устройствами Apple и Android, а годовое подключение входит в стоимость автомобиля в стандартной комплектации Premiere Edition и в качестве опции в комплектациях GR SPORT и Mid.