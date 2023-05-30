Toyota GR Yaris настроили трехцилиндровый двигатель на 740 л. Это почти втрое больше, чем выдает стандартный 1,6-литровый двигатель.

С мощностью 257 лошадиных сил Toyota GR Yaris является настоящей карманной ракетой. В Японии он немного более мощный, поскольку его 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом выдает 268 л.с. Такой же агрегат G16E-GTS установлен и у GR Corolla, где он выдает 300 л.с. В попытке выжать невероятное количество мощности из маленького трехцилиндрового мотора Powertune Australia серьезно переработала двигатель.

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Трехцилиндровый двигатель обеспечивает мощность в 740 лошадиную силу (точнее, 740,9 л.с.) при 8117 об/мин. Он выдает колоссальные 462 л.с. на литр, сохраняя оригинальные кривошипы и поршни. На двигатель установили турбокомпрессор Garrett G30-770, усиленную прокладку головки, выхлопную систему Akrapovic, новый промежуточный охладитель и специализированный коллектор. Чтобы все работало слаженно, есть новый ECU Motec.

В то время как стандартный GR Yaris направляет свою мощность на систему полного привода через шестиступенчатую механическую коробку передач, этот маленький зверь имеет секвентальную коробку X-Shift. Дополнительное примечание – Toyota некоторое время тестировала восьмиступенчатую автоматическую коробку с гидротрансформатором в прототипе, но ее еще не запустили.

Этот маленький дьявол по прозвищу «Грызун» уже прошел более 30 динамометрических запусков без проблем. Powertune Australia больше года исследовала трехцилиндровый двигатель, поэтому можно с уверенностью сказать, что она знает почти все, что можно знать о G16E-GTS. Иметь столь большую мощность в крошечном автомобиле с полным приводом, который весит всего 1280 килограммов в стандартной форме, звучит как очень весело.

Если вам интересно, кому принадлежит этот автомобиль – модифицированная Toyota GR Yaris принадлежит Питеру Фридману, основателю Røde Microphones.