Toyota GR Yaris налаштували трициліндровий двигун на 740 к.с. Це майже втричі більше, ніж видає стандартний 1,6-літровий двигун.

З потужністю 257 кінських сил Toyota GR Yaris є справжньою кишеньковою ракетою. У Японії він трохи потужніший, оскільки його 1,6-літровий двигун із турбонаддувом видає 268 к.с. Такий же агрегат G16E-GTS встановлений і в GR Corolla, де він видає 300 к.с. У спробі вичавити неймовірну кількість потужності з маленького трициліндрового мотора Powertune Australia серйозно переробила двигун.

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Трициліндровий двигун забезпечує потужність у 740 кінську силу (точніше, 740,9 к.с.) при 8117 об/хв. Він видає колосальні 462 к.с. на літр, зберігаючи оригінальні кривошип та поршні. На двигун встановили турбокомпресор Garrett G30-770, посилену прокладку головки, вихлопну систему Akrapovic, новий проміжний охолоджувач і спеціалізований турбовипускний колектор. Щоб все працювало злагоджено, є новий ECU Motec.

У той час як стандартний GR Yaris направляє свою потужність на систему повного приводу через шестиступінчасту механічну коробку передач, цей маленький звір має секвентальну коробку передач X-Shift. Додаткова примітка – Toyota деякий час тестувала восьмиступінчасту автоматичну коробку передач з гідротрансформатором у прототипі, але її ще не запустили.

Цей маленький диявол на прізвисько «Гризун» уже пройшов понад 30 динамометричних запусків без жодних проблем. Powertune Australia більше року досліджувала трициліндровий двигун, тому можна з упевненістю сказати, що вона знає майже все, що можна знати про G16E-GTS. Мати таку велику потужність у крихітному автомобілі з повним приводом, який важить лише 1280 кілограмів у стандартній формі, звучить як дуже весело.

Якщо вам цікаво, кому належить цей автомобіль – модифікована Toyota GR Yaris належить Пітеру Фрідману, засновнику Røde Microphones.