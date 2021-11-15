Це надзвичайна потужність для 1,6-літрового двигуна.

Мотористам тюнінг-ательє Powertune Australia вдалось покращити показник потужності мотора Toyota G16E-GTS від спортивного хетчбека GR Yaris на 75%.

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Після модифікацій, трициліндровий Toyota GR Yaris продукує 472,8 кінських сил, замість стокових 272. При цьому тюнерам вдалось обійтись без радикальних змін під капотом. Були замінені турбонагнітач, паливна помпа, пружини клапанів, випускна система та оновлена прошивка електронного блоку управління.

Модифікації проводились у кілька етапів. Спочатку віддачу мотора збільшили до 362 сил, потім до 435 сил, а додаткові роботи та паливна суміш Е85 дозволили зняти з мотора максимальні 472 сили. Заміри потужності проводились на колесах, тому частина потужності втрачається на трансмісії, а отже фактична цифра для самого мотора навіть вища.