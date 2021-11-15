Это чрезвычайная мощность для 1,6-литрового двигателя.

Мотористам тюнинг-ателье Powertune Australia удалось улучшить показатель мощности мотора Toyota G16E-GTS от спортивного хэтчбека GR Yaris на 75%.

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После модификаций, трехцилиндровый Toyota GR Yaris продуцирует 472,8 лошадиных сил, вместо стоковых 272. При этом тюнерам удалось обойтись без радикальных изменений под капотом. Были заменены турбонагнетатель, топливная помпа, пружины клапанов, выпускная система и обновленная прошивка электронного блока управления.

Модификации проводились в несколько этапов. Сначала отдачу мотора увеличили до 362 сил, потом до 435 сил, а дополнительные работы и топливная смесь Е85 позволили снять с мотора максимальные 472 силы. Замеры мощности проводились на колесах, поэтому часть мощности теряется на трансмиссии, а следовательно фактическая цифра для самого мотора даже выше.