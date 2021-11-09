Итальянский суперкар также получил значительные модификации внешности и интерьера и новую подвеску. Но наибольшее безумие состоит в том, что все детали для такого внешнего тюнинга может купить каждый желающий.

Нельзя с уверенностью сказать, что раньше никто не заменял мощный V10 в итальянском суперкаре на рядную "шестерку" от Toyota, но случается такое точно не каждый день. Именно такой Lamborghini Gallardo недавно был представлен на выставке SEMA компанией Street Aero, которая выпускает тюнинговые детали.

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Оригинальный 5-литровый V10 из его моторного отсека был удален, а его место занял рядный шестицилиндровый двигатель Toyota 2JZ с двумя турбонаддувами. Этот двигатель был значительно модифицирован и теперь оснащен единственным массивным турбокомпрессором, который позволяет ему выдавать более 1000 л.с. мощности.

Однако "свап" 2JZ – не единственное значительное изменение, внесенное в этот Gallardo. Дополнением к двигателю является полностью изготовленная по заказу титановая выхлопная система. Двигатель также имеет функцию антилага.

Кроме того, Street Aero разработала индивидуальный аэропакет для задней части автомобиля, включающий крыло, большой диффузор и X-образные ребра, на которых позже должны появиться светодиоды в дизайне, похожем на Bugatti Bolide или Apollo Evo. Автомобиль также имеет уникальную переднюю панель из карбона с агрессивным капотом, бампером и сплиттером.

Еще одной из эффектных деталей авто является обнаженная задняя подвеска – для этого была буквально срезана задняя часть кузова. Оку открывается уникальная система подвески собственной конструкции вместе с широченными колесами Govad Forged. Насколько хорошо работает эта подвеска неизвестно, но выглядит однозначно очень эффектно.