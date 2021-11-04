Баварскому седану под капот вживили двигатель от Honda S2000.

Eneos – производитель смазочных масел, принадлежащий крупнейшей нефтяной компании Японии. На выставку SEMA в США компания привезла несколько шоукаров, в частности: BMW 3 серии E30 с двигателем Honda S2000, а также микро-пикап Honda Acty с электровелосипедом в кузове.

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В подобных проектах с заменой двигателя, как правило, моторы BMW оказываются под капотом автомобиля, но на этот раз произошло наоборот. Для Eneos и пилоту Formula Drift Pro-класса Фарука Кугая старый BMW 318i 1985 года выпуска превратили в дрифтовую корягу с мотором F20C от Honda S2000. Такой выбор вызовет немало негативных отзывов от поклонников баварского бренда, но если другому известному японскому тюнеру RWB (RAUH-Welt Begriff) можно "издеваться" над автомобилями Porsche, почему бы и Eneos не использовать возможность для "хайпа". Тем более что у творений RWB нашлось немало поклонников, поэтому и BMW S2000 может найти свою аудиторию.

Двигатель Honda F20C развивает мощность в 240 лошадиных сил и позволил получить нечто сравнимое с M3 поколение E30, но, вероятно, за гораздо меньшую стоимость. Двигатель дополнительно оснащен компонентами для увеличения производительности: впускным клапаном AEM и выпускной системой Borla из нержавеющей стали, дополнительным радиатором. Агрегат подключен к 6-скоростной коробке передач от той же S2000, с дифференциалом ограниченного скольжения сзади.

Седан получил широкофюзеляжный комплект кузова Pandem V1.5 с задним крылом E30 M3 Evo 2 и карбоновой панелью крыши. Дополнительная ширина позволяет установить 17-дюймовые колеса Rotiform шириной 9,5 дюйма спереди и 11 дюймов сзади. Подвеска использует койловеры KW Variant 3, а тормоза заимствованы у E36 M3. Внутри есть встроенный каркас безопасности.

Фото: BMW с мотором Honda / Motor1

Другая машина с двигателем Honda, которую Eneos показал на SEMA 2021 – миниатюрный грузовик Acty. Кей-кар имеет спортивный вид благодаря новому переднему бамперу, расширению крыльев, спойлеру в задней части и металлическому спойлеру на дверях багажника. Он может похвастаться полностью светодиодной оптикой и уникальным зеленым оттенком кузова Seafoam, контрастирующим с желтыми 13-дюймовыми колесами. Внутри – спортивные сиденья с желтой обивкой. А в кузове – электрический велосипед Super73-ZX с рамой и сиденьем в тех же цветах, что и пикап.

Фото: Honda Acty от Eneos / Motor1