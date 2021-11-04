Баварському седану під капот вживили двигун від Honda S2000.

Eneos – виробник мастил, який належить найбільшій нафтовій компанії Японії. На цьогорічну виставку SEMA у США компанія привезла кілька шоукарів, зокрема: BMW 3 серії E30 із двигуном Honda S2000, а також мікропікап Honda Acty з електровелосипедом у кузові.

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У подібних проєктах із заміною двигуна, як правило, мотори BMW опиняються під капотом автомобіля, але цього разу трапилось навпаки. Для Eneos і пілотові Formula Drift Pro-класу Фарука Кугая старий BMW 318i 1985 року випуску перетворили на дріфтовий “корч” з мотором F20C від Honda S2000. Такий вибір викличе чимало негативних відгуків від шанувальників баварського бренду, але якщо іншому відомому японському тюнеру RWB (RAUH-Welt Begriff) можна “знущатись” з автомобілів Porsche, чому б і Eneos не використати можливість для “хайпу”. Тим більше, що у творінь RWB знайшлось чимало шанувальників, тож і “BMW S2000” може знайти свою авдиторію.

Двигун Honda F20C розвиває потужність у 240 кінських сил і дозволив отримати щось порівнянне з M3 покоління E30, але, ймовірно, за набагато меншу вартість. Двигун додатково був оснащений компонентами для збільшення продуктивності: впускним клапаном AEM і випускною системою Borla із нержавіючої сталі, додатковим радіатором. Агрегат під’єднаний до 6-швидкісної коробки передач від тієї ж S2000, з диференціалом обмеженого ковзання ззаду.

Седан також отримав широкофюзеляжний комплект кузову Pandem V1.5 із заднім крилом E30 M3 Evo 2 та карбоновою панеллю даху. Додаткова ширина дозволяє встановити 17-дюймові колеса Rotiform шириною 9,5 дюймів спереду та 11 дюймів ззаду. Підвіска використовує койловери KW Variant 3, а гальма запозичені в E36 M3. Всередині є вбудований каркас безпеки.

Фото: BMW з мотором Honda / Motor1

Інша машина з двигуном Honda, яку Eneos показав на SEMA 2021 – мініатюрна вантажівка Acty. Кей-кар має спортивний вигляд завдяки новому передньому бамперу, розширенню крил, спойлеру в задній частині та металевому спойлеру на дверях багажника. Він також може похвалитись повністю світлодіодною оптикою та унікальним зеленим відтінком кузову Seafoam, що контрастує з жовтими 13-дюймовими колесами. Всередині – спортивні сидіння з жовтою оббивкою. А в кузові – електричний велосипед Super73-ZX з рамою і сидінням у тих же кольорах, що й пікап.

Фото: Honda Acty від Eneos / Motor1