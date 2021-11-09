Італійський суперкар також отримав значні модифікації зовнішності й інтер'єру та нову підвіску. Але найбільше безумство полягає в тому, що усі деталі для такого зовнішнього тюнінгу може купити кожен охочий.

Не можна з впевненістю сказати, що раніше ніхто не замінював могутній V10 в італійському суперкарі на рядну “шістку” від Toyota, але трапляється таке точно не щодня. Саме такий Lamborghini Gallardo нещодавно був представлений на виставці SEMA компанією Street Aero, яка випускає тюнінгові деталі.

Дивіться також: Японці збудували блюзнірський BMW E30

Оригінальний 5-літровий V10 з його моторного відсіку був видалений, а його місце зайняв рядний шестициліндровий двигун Toyota 2JZ з двома турбонаддувом. Цей двигун був значно модифікований і тепер оснащений єдиним масивним турбокомпресором, який дозволяє йому видавати понад 1000 к.с. потужності.

Однак “свап” 2JZ – не єдина значна зміна, внесена в цей Gallardo. Доповненням до двигуна є повністю виготовлена ​​на замовлення титанова вихлопна система. Двигун також має функцію анти-лагу.

Крім того, Street Aero розробила індивідуальний аеропакет для задньої частини автомобіля, який включає крило, великий дифузор та X-подібні ребра, на яких пізніше мають з’явитись світлодіоди в дизайні, схожому на Bugatti Bolide або Apollo Evo. Автомобіль також має унікальну передню панель з карбону з агресивним капотом, бампером і спліттером.

Ще однією з ефектних деталей авто є оголена задня підвіска – для цього було буквально зрізано задню частину кузову. Оку відкривається унікальна система підвіски власної конструкції, разом з широченними колесами Govad Forged. Наскільки добре працює ця підвіска – невідомо, але виглядає однозначно дуже ефектно.