Toyota выпустила рекордное количество автомобилей в апреле. Продажи японской марки в годовом сравнении тоже выросли.

Как следует из отчета компании, за второй месяц весны с конвейеров сошло 787,8 тысячи автомобилей (плюс 13,8 процента к апрелю-2022), что стало максимумом за всю историю Toyota. На родине было выпущено 273,06 тысячи машин: этот показатель вырос на 12,2 процента, но рекордным не стал. А вот зарубежные заводы произвели 514,74 штук — на 14,7 процента больше, чем годом ранее.

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Только в Индии объемы производства подскочили более чем вдвое – на 119 процентов. Китай отметился ростом на 51,9 процента или в полтора раза, чему способствовал перезапуск шанхайского завода. В целом в Азии выпуск машин увеличился за год на 21,5 процента. На европейских площадках также отмечен стремительный рост – на 19,3 процента. В США, Канаде и Мексике результат оказался на шесть процентов выше прошлогоднего.

Что касается продаж, то за месяц Toyota удалось реализовать 800 863 автомобиля, что превышает результат апреля 2022 года на 4,9 процента. Китай отметился ростом на 46,3 процента до 162,6 тысячи штук, а в Японии было продано 125,3 тысячи машин (плюс 21,5 процента).

Всего за прошедшие четыре месяца 2023 года Toyota продала более 3,2 миллиона машин (плюс 2,6 процента), из них 26 057 электромобилей. Общий объем сбора вырос на 6,8 процента до 3,13 миллиона.