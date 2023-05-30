Toyota випустила рекордну кількість автомобілів у квітні. Продажі японської марки в річному порівнянні також зросли.

Як випливає зі звіту компанії, за другий місяць весни з конвеєрів зійшло 787,8 тисяч автомобілів (плюс 13,8 відсотка до квітня-2022), що стало максимумом за всю історію Toyota. На батьківщині було випущено 273,06 тисяч машин: цей показник зріс на 12,2 відсотка, але рекордним не став. А от закордонні заводи виробили 514,74 штук — на 14,7 відсотка більше, ніж роком раніше.

Читайте також: Toyota Yaris отримав двигун потужністю 740 кінських сил

Лише в Індії обсяги виробництва підскочили більш як удвічі — на 119 відсотків. Китай відзначився зростанням на 51,9 відсотка або у півтора рази, чому сприяв перезапуск шанхайського заводу. Загалом у Азії випуск машин збільшився протягом року на 21,5 відсотка. На європейських майданчиках також помічено стрімке зростання — на 19,3 відсотка. У США, Канаді та Мексиці результат виявився на шість відсотків вище торішнього.

Щодо продажів, то за місяць Toyota вдалося реалізувати 800 863 автомобілі, що перевищує результат квітня 2022 року на 4,9 відсотка. Китай відзначився зростанням на 46,3 відсотка до 162,6 тисяч штук, а в Японії було продано 125,3 тисяч машин (плюс 21,5 відсотка).

Усього за минулі чотири місяці 2023 року Toyota продала більше 3,2 мільйонів машин (плюс 2,6 відсотка), з них 26 057 електромобілів. Загальний обсяг збирання зріс на 6,8 відсотка до 3,13 мільйона.