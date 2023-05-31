Європейський підрозділ Toyota представив Yaris 2023, який отримав розширену гібридну лінійку, підвищену безпеку та кращий цифровий досвід користувача.

Оновлений Toyota Yaris матиме більш потужну силову установку “Hybrid 130” п'ятого покоління на додаток до існуючого “Hybrid 115”. Автомобіль отримав нові комплектації Premiere Edition та GR SPORT, які матимуть “Hybrid 130” у стандартній комплектації.

Серед вдосконалень – системи безпеки та допомоги водієві Toyota T-Mate, включаючи новітні функції Toyota Safety Sense, а також покращений цифровий досвід користувача з абсолютно новим цифровим дисплеєм приладів.

Онлайн-бронювання New Yaris на деяких європейських ринках розпочнеться у червні 2023 року.

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Створений в Європі для європейських клієнтів, новий Yaris зміцнить багаторічну репутацію моделі, яка вже давно зарекомендувала себе як інноваційна та досконала в галузі дизайну та інженерії малолітражних автомобілів.

На старті продажів новий модельний ряд Yaris включатиме спеціальну версію Premiere Edition - модель з ореолом, яка демонструє повний спектр нових можливостей моделі. Вона буде пропонуватися з новим спеціальним двоколірним покриттям Neptune Blue з контрастним чорним дахом і стійками. Синя тема повторюється в контрастній прострочці оббивки сидінь і декоративних лініях на панелі приладів і дверних панелях, а також в нових 17-дюймових чорних механічно оброблених легкосплавних дисках. Premiere Edition також буде доступний у двокольоровому лакофарбовому покритті Platinum Pearl White або Silver Metallic.

У новому Yaris клієнти можуть обирати між двома гібридними силовими установками – на 110 та 130 к.с.

Нова трансмісія з більшим і потужнішим електродвигуном-генератором, а також зміни в програмному та апаратному забезпеченні блоку управління потужністю (PCU) підвищили загальну потужність системи на 12%, з 116 к.с./85 кВт до 130 к.с./96 кВт. Значно зріс і крутний момент: максимальний крутний момент електричного двигуна MG2 збільшився на 30% у всьому діапазоні обертів - з 141 Нм до 185 Нм.

Це означає помітно швидше прискорення не тільки для спринту 0-100 км/год, але й, що більш важливо, для швидшого прогресу при обгонах. Час розгону від 0 до 100 км/год зменшився на пів секунди (9,2 секунди), а також зменшився час розгону від 80 до 120 км/год (7,5 секунди).

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Yaris поточного покоління завжди розроблявся як найбезпечніший невеликий автомобіль у світі. З новим Yaris компанія Toyota впровадила нову систему Toyota T-Mate, яка роблять автомобіль безпечнішим, простішим у керуванні та паркуванні.

Завдяки новій мультимедійній системі та модулю передачі даних (DCM) Toyota забезпечує гнучкість та зручність оновлення програмного забезпечення, що передається по повітрю. Це означає, що функції Toyota Safety Sense та мультимедійної системи можна легко оновити, не звертаючись до сервісного центру. Завантаження може відбуватися під час руху автомобіля, і воно буде готове до встановлення у зручний для водія час.

Використання нових камер і радарів, які можуть сканувати далі й ширше, ніж раніше, дозволяє значно збільшити обсяг виявлення ризиків аварій. Наприклад, система запобігання зіткненням (PCS) тепер може розпізнавати потенційне лобове зіткнення та ширший спектр об'єктів і транспортних засобів на шляху автомобіля, включаючи пішоходів, велосипедистів, а відтепер і мотоцикли.

Система придушення прискорення є новим доповненням до портфоліо Toyota Safety Sense. Вона втручається, щоб сповільнити будь-яке різке прискорення, коли розпізнає ризик зіткнення з транспортним засобом попереду.

Проактивна система допомоги при русі (PDA) - ще одна нова функція, покликана допомогти уникнути знайомих небезпек аварій при русі на низькій швидкості. Асистент гальмування забезпечує плавне уповільнення, коли водій знімає педаль акселератора, щоб знизити швидкість при наближенні до повільнішого транспортного засобу попереду або при входженні в поворот. Другим елементом є система допомоги при русі, яка розпізнає вигин дороги попереду і регулює зусилля на кермі, щоб допомогти водієві виконати плавний і стабільний поворот.

Нова система екстреної зупинки (EDSS) здатна підтримати водія, якщо він захворів або втратив працездатність, коли активована система стеження за смугою руху (LTA). Якщо система виявить, що водій протягом певного часу не здійснював жодних дій - кермування, гальмування, прискорення, - вона подасть попереджувальний звуковий сигнал. Якщо водій не реагує, система м'яко зупиняє автомобіль, вмикає аварійну світлову сигналізацію та розблоковує двері.

Toyota T-Mate також забезпечує захист, коли автомобіль стоїть на місці. Опціональна система допомоги при безпечному виході (SEA) з візуальним та звуковим попередженням допомагає запобігти ненавмисному відчиненню дверей на шляху автомобілів та велосипедистів, що наближаються ззаду. А система нагадування про задніх пасажирів (RSRS) попередить водія за допомогою візуальних та звукових сповіщень, якщо він залишив дитину або домашнього улюбленця на задньому сидінні, допомагаючи уникнути ризику інцидентів з "гарячими" автомобілями.

Окрім цих додаткових функцій, новий Yaris також отримує переваги від модернізації вже існуючих функцій Toyota Safety Sense. Адаптивний круїз-контроль (ACC) доопрацьовано, щоб він реагував швидше та працював більш природно. Наприклад, коли на смугу руху Yaris виїжджає інший автомобіль, сповільнення відбувається більш поступово. Водій також може обрати більшу дистанцію між автомобілями для більш комфортного інтервалу, а система зниження швидкості на поворотах активується раніше, забезпечуючи більш плавне керування швидкістю.

До адаптивного круїз-контролю було додано нові системи для безпечнішого обгону: Система запобігання обгону Overtake Prevention Support запобігає ненавмисному обгону з протилежного боку автомобіля ("обгону"); а система попереднього гальмування/включення сигналу повороту допомагає водієві безпечно повернутися на смугу руху з відповідною швидкістю та на відповідній відстані від інших транспортних засобів.

Система попередження про виїзд зі смуги руху (LDA) тепер розпізнає, коли водій виїхав за межі смуги руху, намагаючись об'їхати перешкоду (пішохода або іншого учасника дорожнього руху), і тимчасово скасовує попередження про виїзд зі смуги руху. Функція стеження за смугою руху Lane Trace Assist (LTA) також була змінена таким чином, щоб автомобіль відчував себе більш природно. Асистент розпізнавання дорожніх знаків було вдосконалено таким чином, що для узгодження з інформацією на дорожніх знаках достатньо лише одного дотику, щоб відрегулювати обмежувач швидкості відповідно до дорожніх знаків.

На 12,3-дюймовому цифровому дисплеї циферблати, інформація та графіки відображаються з високою чіткістю, що забезпечує хорошу видимість при будь-якому рівні освітленості. Їх зовнішній вигляд можна налаштувати відповідно до настрою водія та типу поїздки, вибравши один з чотирьох варіантів: Smart, Casual, Sporty та Tough.

Семидюймова версія є стандартною для комплектації Mid+, а 12,3-дюймова - для комплектацій High, GR SPORT та Premiere Edition.



Нова для Yaris мультимедійна система Toyota Smart Connect має більш інтуїтивно зрозумілий та реактивний інтерфейс і в стандартній комплектації пропонує хмарну навігацію. Ця система "завжди на зв'язку" гарантує, що при плануванні подорожі ви отримаєте переваги від актуальної інформації про маршрути, затори та затримки на дорогах.

Система виводить усні команди на новий рівень завдяки системі розпізнавання голосу та голосовому агенту "Hey Toyota", який реагує на більш природні форми мови. Наприклад, просто скажіть: "Гей, Тойота, мені холодно", і система автоматично підвищить температуру клімат-контролю.

Цифрова трансформація нового Yaris включає в себе першу доступність смарт-цифрового ключа. Підключений до додатку MyT, він надає доступ до автомобіля до п'яти користувачів за допомогою смартфона. Він розроблений для повної зручності, тому користувачі можуть замикати, розблоковувати або заводити автомобіль без необхідності діставати телефон із сумки або кишені.

Ця нова функція ще більше розширює можливості MyT, які включають дистанційне блокування/відмикання, керування клімат-контролем та активацію аварійної сигналізації для легкої ідентифікації автомобіля на переповненій парковці.

Цифровий ключ сумісний з пристроями Apple та Android, а річне підключення входить у вартість автомобіля в стандартній комплектації Premiere Edition та в якості опції в комплектаціях GR SPORT та Mid.