Вскоре после того, как Toyota объявила о возвращении Land Cruiser в Соединенные Штаты, европейское подразделение автопроизводителя выпустило идентичный тизер.

Следует отметить, что этот псевдоним никогда не покидал Старый Континент, поскольку Prado продается в большинстве стран Европы просто как Land Cruiser. Мы считаем, что этот псевдотизер для Prado следующего поколения, который должен быть тем же внедорожником, направляющимся в США.

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В то время как в Toyota USA сказали: Вы действительно думали, что нас не будет надолго? Легенда возвращается», ее европейский аналог спрашивает: «Готовы к вашему следующему приключению?» Никто не сообщает, когда запланирован официальный дебют, но вполне возможно, что это произойдет совсем скоро. Новый Prado должен быть эквивалентом Toyota Lexus GX 2024 года использующего ту же рамную платформу, что и Land Cruiser LC300.

Prado остро нуждается в замене, учитывая, что он выпускается с 2009 года. Он прошел несколько обновлений за свой долгий жизненный цикл. Интересный факт: Toyota имеет гораздо старший внедорожник, который все еще успешно продается, поскольку J70 Land Cruiser (также доступен как пикап) будет праздновать свое 40-летие в 2024 году.

Если верить слухам, в этом году может появиться еще один новый внедорожник от Toyota. Отчеты настаивают на том, что Century превратится во внедорожник и расположится над Land Cruiser как внедорожник-флагман. Очевидно, он будет производиться исключительно в Японии и будет стоить примерно втрое дороже, чем LC, хотя он будет работать на той же платформе, что и Highlander/Grand Highlander. Это будет больше о комфорте на дороге, а не о бездорожье, поскольку Toyota и Lexus уже хорошо охватили последний сегмент.

Добавьте в эту смесь Yaris Cross и Corolla Cross, и Toyota можете быть уверены, что у нее есть модель для любого бюджета. Если подумать об этом, то даже миниатюрный Aygo X теперь поднят хэтчбек с пластиковым покрытием кузова.