Невдовзі після того, як Toyota оголосила про повернення Land Cruiser до Сполучених Штатів, європейський підрозділ автовиробника випустив ідентичний тизер.

Слід зазначити, що ця модель ніколи не покидав Старого Континенту, оскільки Prado продається в більшості країн Європи просто як Land Cruiser. Ми вважаємо, що цей псевдотизер для Prado наступного покоління, який повинен бути тим самим позашляховиком, який прямуватиме до США.

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У той час як в Toyota USA сказали: «Ви справді думали, що нас не буде надовго? Легенда повертається», її європейський аналог запитує: «Готові до вашої наступної пригоди?» Ніхто не повідомляє, коли запланований офіційний дебют, але цілком можливо, що це відбудеться зовсім скоро. Новий Prado повинен бути еквівалентом Toyota Lexus GX 2024 року, який використовує ту саму рамну платформу, що й Land Cruiser LC300.

Prado гостро потребує заміни, враховуючи, що він випускається з 2009 року. Він пройшов кілька оновлень обличчя за свій довгий життєвий цикл. Цікавий факт: Toyota має набагато старший позашляховик, який все ще успішно продається, оскільки J70 Land Cruiser (також доступний як пікап) святкуватиме свій 40-річчний ювілей у 2024 році.

Якщо вірити чуткам, цього року може з’явитися ще один новий позашляховик від Toyota. Звіти наполягають на тому, що Century перетвориться на позашляховик і розташується над Land Cruiser як позашляховик-флагман. Очевидно, він буде виготовлятися виключно в Японії та коштуватиме приблизно втричі дорожче, ніж LC, хоча він буде на тій же платформі, що й Highlander/Grand Highlander. Це буде більше про комфорт на дорозі, а не про бездоріжжя, оскільки Toyota і Lexus вже добре охопили останній сегмент.

Додайте до цієї суміші Yaris Cross і Corolla Cross, і Toyota можете бути впевнені, що у японців є модель для будь-якого бюджету. Якщо подумати про це, то навіть мініатюрний Aygo X тепер може вважатись кросовером, хоча насправді це високий хетчбек із пластиковим покриттям кузова.