Нова Toyota C-HR 2024, як і попередня генерація моделі, – чиста “європейка”. Вона задумана в Старому континенті для місцевих клієнтів, а також виготовляється лише у Європі, включно зі збіркою високовольтних акумуляторних блоків.

Минуло покоління Toyota C-HR вразило стилем та серйозно відрізнялось від консервативного дизану японського бренду. Європейські споживачі оцінили модель, і C-HR став найпродаванішою моделлю бренда в регіоні.

Абсолютно новий Toyota C-HR збері головні переваги першого покоління, але суттєво змінився як зовні, так і технологічно. Автомобіль має авангардний дизайн, підтримує передові технології та низку електрифікованих гібридних силових агрегатів зі збільшеною потужністю.

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Дизайн Toyota C-HR мало відрізняється від стилю моделі-прототипу, представленої наприкінці 2022 року. У першому поколінні Toyota C-HR кузов мав купеподібні форми. У новій моделі з профілем “суперкупе” вони ще більш чіткі та виразні. Дизайн фронтальної частини є новим обличчям кросоверів Toyota, а також повністю електричної моделі bZ4X і нового Prius. Тема взаємопов’язаних форм простежується у ромбовидних лініях уздовж бічної частини автомобіля, підкреслюючи нові ручки, які зливаються з поверхнею дверцят.

Вперше на такому компактному автомобілі застосовані колісні диски до 20 дюймів у діаметрі. Також буде доступне нове двоколірне забарвлення, де контрастний чорний дах поширюється до заднього бампера та задньої частини автомобіля на три чверті. Конструктори намагались впровадити якнайбільше “схованих технологій”, включаючи камери, радари, омивачі для фар.

Оригінальний Toyota C-HR зробив великий стрибок вперед у сенсорному відчутті якості матеріалів; вони стали більш преміальними та вишуканими. Усі елементи управління зосереджені у зоні водія. Розташування горизонтальної панелі приладів нагадує за дизайном крило і створює відчуття, ніби салон огортає пасажирів.



Toyota створила зручну, інтуїтивно зрозумілу та персоналізовану мультимедійну систему для користувачів. Вони можуть застосовувати додатки на смартфоні, сенсорний екран чи голосові команди для управління.

Автомобіль “вітається”, коли водій наближається до нього. Вмикаються яскраві світлові прилади і підсвічування нового світлового напису Toyota C-HR на кришці багажного відділення. Автоматично застосовуються бажані налаштування водія щодо положення сидіння, цифровї панелі приладів, проєкційного дисплея та мультимедійного екрана.

Toyota C-HR оснащений новою 12,3-дюймовою повністю цифровою панеллю приладів (залежно від комплектації). Тут більш чітка графіка, а інформація структурована та її легко зчитувати. Дисплей можна налаштувати, вибираючи контент відповідно до вподобань. Є три попередньо встановлені схеми, які можна персоналізувати за допомогою перемикачів на кермі.

Нагадаємо, як їздила минула генерація Toyota C-HR

Фонова ілюмінація інтер’єра Toyota C-HR пропонує до 64 тонів. Завдяки їм можна налаштовувати внутрішнє пряме й непряме освітлення для створення атмосфери у салоні — холодного або теплого відтінку чи відтворення часу доби. Також підтримується програма, що передбачає зміну 24 відтінків синхронно зі зміною годин — від яскравих ранкових тонів до заспокійливих вечірніх. Схема освітлення також допоможе підвищити безпеку: звукові та візуальні сигнали системи допомоги безпечному виходу з автомобіля (Safe Exit Assist) посилюватимуться внутрішнім освітленням. Воно змінюватиметься на червоне, щоб попередити про відчинення дверцят, коли є ризик зіткнення із транспортним засобом або велосипедистом, які наближаються ззаду.

Усі версії абсолютно нового Toyota C-HR оснащено комплексом систем активної безпеки і допомоги водієві Toyota Safety Sense останнього покоління. В цій є система придушення прискорення, коли є ризик зіткнення з автомобілем попереду. Нова система проактивної допомоги у водінні працює на низьких швидкостях під час наближення до повільнішого транспортного засобу або входу в поворот. Система допомоги у кермуванні розпізнає повороти попереду і здійснює необхідні налаштування, щоб забезпечити їхнє плавне проходження.

У порівнянні з моделлю попереднього покоління, у новому автомобілі вдвічі більше переробленого пластику, який використовується у понад 100 різних елементах. Наприклад, це нова тканина для оббивки сидінь, виготовлена з перероблених ПЕТ-пляшок.

Використовуються фарби на водній основі, а також новий матеріал нетвариного походження як альтернативи шкірі для оздоблення керма.

Повністю новий Toyota C-HR представлений із трьома електрифікованими силовими агрегатами – гібридні версії з 1,8-літровим та 2-літровим двигунами а також 2-літровий гібрид з можливістю підзарядки від електромережі. 2-літрова гібридна версія також буде доступною з інтелектуальним повним приводом (AWD-i).

У нових моделях використовується найновіша гібридна технологія Toyota п'ятого покоління.

1,8-літровий гібридний силовий агрегат, також представлений у новому сімействі Corolla, орієнтований на екологічність. Попри це він має значно більшу потужність, ніж поточний 1,8-літровий гібридний Toyota C-HR. Модель із 2,0-літровим силовим агрегатом ще потужніша, і її продуктивність сприяє отриманню надзвичайних вражень від керування безкомпромісно ефективним гібридом.

Toyota C-HR з 2-літровим силовим агрегатом та можливістю підзарядки від електромережі робить водіння у місті менш стресовим завдяки можливостям електромобіля з конкурентоспроможним запасом ходу, а також функції Regeneration Boost, що має три операційні рівні. Крім того, система автоматично обирає режим водіння для оптимізації енергоефективності, розпізнаючи найкращі можливості для підзаряджання під час руху маршрутом за допомогою навігаційної системи автомобіля.

Завдяки новій функції геозонування плагін-гібрид Toyota C-HR автоматично перемикається на режим електромобіля, коли входить до зони низьких викидів (LEZ). Таким чином оптимізується використання батареї протягом усієї поїздки (за умови використання навігаційної системи та достатнього заряду акумулятора).

Система повного приводу AWD-i, доступна для моделі з 2-літровим гібридним двигуном, забезпечує додаткову тягу та стійкість під час рушання з місця, проходження поворотів або руху слизькою поверхнею. Це відбувається завдяки додатковому компактному електродвигуну з високим крутним моментом на задній осі автомобіля.

До речі що нового в Toyota Yaris

Нова Toyota C-HR спочатку представлений двома спеціальними версіями Premiere Edition. Про терміни потрапляння в автосалони Toyota поки що нічого не відомо, однак компанія зазвичай “не тягне” після прем’єри, тож є надія, що новинку можна буде придбати вже восени цього року.