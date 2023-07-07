Toyota Land Cruiser возвращается на американский рынок с уникальной моделью, а вот будет ли она на европейском – пока неизвестно.

Внедорожник будет иметь общую платформу и компоненты с Lexus GX, но станет более утилитарным и дешевым. Land Cruiser будет построен на рамном шасси TNGA-F и, вероятно, получит версию Overtrail для бездорожья. Возможно, модель также получит аналогичную "Лексусу" гамму двигателей, включая битурбомотор V6 3.4 и гибридную установку i-Force Max.

Также интересно Toyota представила Prius Pług-In Hybryd для Европы

Главной особенностью машины станет ретро-дизайн, напоминающий о легендарном FJ40. У Land Cruiser будут оригинальные фары и фонари, более массивные бамперы, а заднего спойлера, как у Lexus, не будет.

По слухам, новый Land Cruiser будет нишевой моделью, направленной на фанатов марки и ностальгирующих по прошлому энтузиастов. Модель будет доступна на американском рынке в следующем году. Что касается продаж в Европе, то эта машина может появиться там под названием Land Cruiser Prado, хотя это неточно.