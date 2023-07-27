Краткое сообщение японского концерна включает в себя только дату и фото, где новинка выглядывает передним бампером на фоне классической модели.

В своем сообщении Toyota указала дату премьеры нового Land Cruiser – второго августа 2023 года. A new adventure begins – новое приключение начинается – пишут японцы.

Также интересно ранее Toyota показала тизер Land Cruiser

Известно, что новый Land Cruiser будет иметь общую платформу с Lexus GX. Конечно, Toyota будет дешевле и даже утилитарной, направленной на преодоление бездорожья, выезды на природу для развлечений.

Land Cruiser будет построен на рамном шасси TNGA-F и, вероятно, получит версию Overtrail для бездорожья. Возможно, модель также получит аналогичную "Лексусу" гамму двигателей, включая битурбомотор V6 3.4 и гибридную установку i-Force Max.