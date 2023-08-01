Команда дайверів проїхала на Toyota Land Cruiser 1978 року випуску сім кілометрів під водою через гавань Дарвіна в Австралії.

У незвичному заїзді під водою на глибині 30 метрів побито не один, а два світові рекорди – найдовшої і найглибшої підводної подорожі на автомобілі.

Зухвалий проект готувався шість місяців командою із 30 інженерів, професійних водолазів та шанувальників автоспорту. Для підводного маршруту вибрали яскраво-оранжевий Land Cruiser SWB 40-ї серії з ласкавим прізвиськом "Грязьовий краб".

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Автомобіль повність переробили, але не шпаклювали й не фарбували. Замість двигуна внутрішнього згорання поставили електромотор, акумулятори. Силовий агрегат, батарею та контролери захистили від вологи, помістивши їх у силіконову олію. Класичний Land Cruiser також отримав нові шини.Кожне колесо важило по 150 кг, а замість повітря камери були заповнені водою.

Ось так схематично виглядав маршрут підводної подорожі на карті гавані Дарвіна. Фото: ABC Radio Darwin

Нинішньої суботи, 29 липня, автомобіль доставили на трейлері у місто Дарвін на півночі Австралії, де й почався зухвалий заїзд. Команда долала семикілометрову відстань майже 12 годин, що приблизно на п'ять годин більше, ніж планувалося спочатку.

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Затримка була зумовлена великою кількістю мулу на 30-метровій глибині, що накопичувався там століттями: для встановлення рекорду дно Дарвінської гавані ніхто не розчищав. І хоча автомобіль мав повний привід, він кілька разів застрявав у мулі та піску.

Після шестимісячної підготовки був старт на одному березі гавані і фініш на іншому Фото: ABC Radio Darwin

Щоразу прив’язану канатами до надувних буїв машину доводилося трохи підіймати з мулової пастки. В одному місці завдяки буям Land Cruiser підняли й перенесли над газопроводом, що перетинав шлях. Про нього учасників проєкту попередили заздалегідь.

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Через високий тиск під водою водолазам-водіям доводилося по черзі сідати за кермо, оскільки на тій глибині вони могли проводити лише 15 хвилин. Дайвери поверталися на поверхню, а їх місце займав інший водій.

Це не перша спроба перетнути гавань під водою на автомобілі. У 1983 році група з 70 дайверів спробувала пройти цей маршрут на автомобілі Land Cruiser, оснащений шнорхелем у вигляді 60-метрової труби.

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Семикілометровий відрізок йшли майже 12 годин. З берега за заїздом спостерігав Тім Проктор, який намагався проїхати під водою через гавань Дарвіна у 1983 році. Фото: ABC Radio Darwin

Однак втілити задумане Тіму Простору та його команді з 70 чоловік тоді не вдалося, оскільки машина врізалася у виступ скелі приблизно за 3 кілометри від берега. Її підняли на поверхню і завдання лишилося нездійсненним.

Через 40 років переобладнана в електротягову версію Toyota Land Cruiser все-таки перетнула Дарвінську гавань і встановила нові світові рекорди.