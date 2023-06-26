Далека Австралія у черговий раз прийшла на допомогу Україні: в рамках нового пакету військової допомоги вона передає ЗСУ 28 гусеничних бронетранспортерів M113 та іншу техніку.

Цю інформацію озвучив австралійський прем'єр-міністр Ентоні Албаніз. За його словами, вартість машин сягає 73,5 млн доларів. Окрім цього, у списку нинішньої допомоги також 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок MAN 40M та 14 причепів. Також на відправку приготовлено велику партію артилерійських снарядів калібру 105 мм.

Конкретні терміни поставки не вказуються, але це «має статися найближчим часом». Логістика такої допомоги відпрацьована у попередніх траншах.

Читайте також Бронетранспортери M113 з Данії вже захищають Україну

Прем’єр-міністр не вдавався у подробиці щодо модифікацій американського бронетранспортера M113. Може бути одна або й обидві з двох, що перебувають на озброєнні армії Австралії. Це – M113AS3 та M113AS4 у семи різних версіях виконання.

Цілком ймовірно, що йдеться про освоєну українською армією модель M113AS4: партія таких бойових броньованих машин надійшла торік й гарно себе показала у фронтових умовах.

До речі, такі ж гусеничні бронетранспортери M113 Україна отримала від Бельгії та ряду інших країн.

Читайте також Австралія не стоїть осторонь біди українського народу

Броньовики M113AS4 з гусеничною ходовою мають довжину 6 м, ширина – 2,69 м, висота – 2,61 м. Екіпаж – 2 особи. Кількість десантників – до 10, не рахучи тих, хто сидить на броні під час рейду.

Бронетранспортери M113 надходять до України мало не від усіх членів НАТО – дійсно надійна машина. Фото: armyrecognition.com

У моторній ніші машини вогневої підтримки стоїть турбодизельний силовий агрегат MTU 6 V 199 TE 20 потужністю 350 к.с. Максимальна швидкість залежно від дорожнього покриття чи місцевості сягає максимум 55 – 65 км/год. Броньовик може пройти без дозаправки приблизно 500–550 км.

M113 має на озброєнні кулемет калібру 12,7 мм. У броньовика посилено захист кузова та днища. Корпус цієї бойової машини захищає від гарматних і мінних уламків та куль калібру до 14,5 мм.

А ось так Нацгвардія США готувала бронетранспортери M113 для відправки ЗСУ.

Окрім версії машини з вогневої підтримки є також модифікації M113AS4 ARVL (з лебідкою), M113AS4 AA (санітарно-евакуаційна) та M113AS4 ACV (командно-штабна).

Нагадаємо, на озброєнні ЗСУ також є бронеавтомобілі Bushmaster. Їх Австралія передала Києву торік.

Читайте також Bushmaster гарно себе показав в Україні

Родовід цих броньованих машин йде з США. На озброєнні вони стоять в усіх арміях НАТО. Фото: armyrecognition.com