Далекая Австралия в очередной раз пришла на помощь Украине: в рамках нового пакета военной помощи она передает ВСУ 28 гусеничных бронетранспортеров M113 и другую технику.

Эту информацию озвучил австралийский премьер-министр Энтони Албаниз. По его словам, стоимость машин составляет 73,5 млн долларов. Кроме того, в списке нынешней помощи также 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов. Также на отправку приготовлена большая партия артиллерийских снарядов калибра 105 мм.

Конкретные сроки поставки не указываются, но это «должно произойти в ближайшее время». Логистика такой помощи отработана в предыдущих траншах.

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Премьер-министр не вдавался в подробности модификаций американского бронетранспортера M113. Может быть одна или обе из двух, находящихся на вооружении армии Австралии. Это – M113AS3 и M113AS4 в семи различных версиях исполнения.

По всей вероятности, речь идет об освоенной украинской армией модели M113AS4: партия таких боевых бронированных машин поступила в прошлом году и хорошо себя показала во фронтовых условиях.

Кстати, такие же гусеничные бронетранспортеры M113 Украина получила от Бельгии и других стран.

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Броневики M113AS4 с гусеничной ходовой имеют длину 6 м, ширина – 2,69 м, высота – 2,61 м. Экипаж – 2 человека. Количество десантников – до 10 человек, не считая восседающих на броне во время рейда.

Бронетранспортеры M113 поступают в Украину чуть ли не от всех членов НАТО – действительно надежная машина. Фото: armyrecognition.com

В моторной нише машины огневой поддержки стоит турбодизельный силовой агрегат MTU 6 V 199 TE 20 мощностью 350 л.с. Максимальная скорость в зависимости от дорожного покрытия или пересеченной местности достигает максимум 55 – 65 км/ч. Броневик может пройти без дозаправки примерно 500-550 км.

M113 имеет на вооружении пулемет калибра 12,7 мм. У броневика усилена защита кузова и днища. Корпус этой боевой машины защищает от пушечных и минных оосколков и пуль калибра до 14,5 мм.

А вот так Нацгвардия США готовила бронетранспортеры M113 для отправки ВСУ.

Кроме версии машины по огневой поддержке также есть модификации M113AS4 ARVL (с лебедкой), M113AS4 AA (санитарно-эвакуационная) и M113AS4 ACV (командно-штабная).

Напомним, на вооружении ВСУ также есть бронеавтомобили Bushmaster. Их Австралия передала Киеву в прошлом году.

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Родословная этих бронированных машин идет из США. На вооружении они стоят во всех армиях НАТО. Фото: armyrecognition.com