В сети появилось видео с датской модернизацией M113 G4DK и украинскими военными на борту.

Датские M113 G4DK несколько отличаются от американских БТРов M113. Среди особенностей – дополнительная пара катков гусеничного шасси и внешние топливные баки, увеличивающие дальность боевого задания.

На попавшех в сеть видео также видно, что вооружены датские M113 пулеметом Browning M2 калибра 12,7 мм.

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Парк бронетранспортеров M113 Вооруженных сил Дании насчитывал до 700 машин. В 2020 году страна объявила о намерении утилизировать бронетранспортеры, используемые с 1964 года, поскольку переходит на более современные колесные БТР Piranha V.

Известно, что датские M113 прошли через несколько волн модернизации в 90-х и 2010-х годах, получивших обозначения G3 DK и G4 DK соответственно.

Машины получили более мощный 10,6л дизельный двигатель с турбонадувом мощностью 300 л.с. Интересно, что двигатель отвечает требованиям Евро2 и может быть заменен в полевых условиях в течение часа. M113 G3 DK также оборудовали внешними топливными баками и более современными гусеницами, заменили обогреватель. Корпус 70 машин удлинили на 66 см и прибавили один каток. В ходе модернизации БТР получил улучшенную систему управления и торможения. После этого вес машины вырос до 15 тонн.

Датская армия имеет ряд машин, созданных на базе M113: командно-штабная машина, контрбатарейная РЛС, самоходный миномет, инженерная, пожарная, ремонтная машина, санитарный бронетранспортер, БМП с 25 мм пушкой.