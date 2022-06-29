Франция передаст Украине бронетранспортеры типа VAB. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Le ParisienLe Parisien.

Детали об этой поставке не разглашаются – известно только лишь то, что это будет "значительное количество" этих машин. Когда именно ВСУ получат бронетранспортеры VAB, тоже не сообщается, однако недавно эти машины засветились во время транспортировки в Словакии.

American trucks in Slovakia, transported on a truck trailer French armored car VAB. I anticipate deliveries to Ukraine. @Harry_Boone pic.twitter.com/VCcL8IFSu6 — Premysl Czech (@CzechPremysl) June 24, 2022

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"Чтобы быстрее передвигаться в районах, которые находятся под обстрелом противника, армии нужна бронетехника. Франция поставит в значительных количествах транспортные машины типа VAB, которые также имеют вооружение", – отметил министр обороны Франции.

Сейчас Франция активно перевооружает свои сухопутные войска, в рамках чего заменяет свои VAB на VBMR Griffon. В прошлом году эта страна имела на вооружении 2189 бронемашин VAB.

Справка о VAB

Бронетранспортер VAB производится с середины 1970-х годов компаниями Renault и Saviem. Скорость бронетранспортера по шоссе – до 110 км/ч, может преодолевать водные преграды. Экипаж состоит из двух человек, всего БТР может перевозить до 10 человек, оснащается преимущественно 12,7-мм пулеметом.