Франція передасть Україні бронетранспортери типу VAB. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю виданню Le ParisienLe Parisien.

Деталі про це постачання не розголошується – відомо тільки лише те, що це буде "значна кількість" цих машин. Коли саме ЗСУ отримають бронетранспортери VAB, теж не повідомляється, однак нещодавно ці машини "засвітилися" під час транспортування в Словаччині.

American trucks in Slovakia, transported on a truck trailer French armored car VAB. I anticipate deliveries to Ukraine. @Harry_Boone pic.twitter.com/VCcL8IFSu6 — Premysl Czech (@CzechPremysl) June 24, 2022

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"Щоб швидше пересуватися в районах, які знаходяться під обстрілом противника, армії потрібна бронетехніка. Франція поставить у значних кількостях транспортні машини типу VAB, які також мають озброєння", – зауважив міністр оборони Франції.

Наразі Франція активно переозброює свої сухопутні війська, у рамках чого замінює свої VAB на VBMR Griffon. Минулого року ця країна мала на озброєнні 2189 бронемашин VAB.

Довідка про VAB

Бронетранспортер VAB виробляється з середини 1970-х років компаніями Renault та Saviem. Швидкість бронетранспортера по шосе – до 110 км/год, може долати водні перешкоди. Екіпаж складається з двох осіб, загалом БТР може перевозити до 10 осіб, оснащується переважно 12,7-мм кулеметом.