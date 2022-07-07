У мережі з’явилося відео з данською модернізацією M113 G4DK та українськими військовими на борту.

Данські M113 G4DK дещо відрізняються від американських БТРів M113. Серед особливостей – додаткова пара котків гусеничного шасі та зовнішні паливні баки, які збільшують дальність бойового завдання.

На відео, яке потрапило в мережу, також видно, що озброєні данські M113 кулеметом Browning M2 калібру 12,7 мм.

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Парк бронетранспортерів M113 Збройних сил Данії налічував до 700 машин. У 2020 році країна оголосила про намір утилізувати бронетранспортери, які використовує з 1964 року, оскільки переходить на більш сучасні колісні БТР Piranha V.

Відомо, що данські M113 пройшли через кілька хвиль модернізації у 90-их та 2010-их роках, які отримали позначення G3 DK і G4 DK відповідно.

Машини отримали більш потужний 10,6 л дизельний двигун з турбонадувом потужністю 300 к.с. Цікаво, що двигун відповідає вимогам Євро 2 і може бути замінений в польових умовах протягом години. M113 G3 DK також обладнали зовнішніми паливними баками та сучаснішими гусеницями, замінили обігрівач. Корпус 70 машин подовжили на 66 см і додали один каток. В ході модернізації БТР отримав покращену систему керування та гальмування. Після цього вага машини зросла до 15 тон.

Данська армія має низку машин створених на базі M113: командно-штабна машина, контрбатарейна РЛС, самохідний міномет, інженерна, пожежна, ремонтна машина, санітарний бронетранспортер, БМП з 25 мм гарматою.