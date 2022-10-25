Военнослужащие Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказывают о преимуществах и недостатках австралийского бронетранспортера Bushmaster.

Водитель австралийского бронетранспортера Сергей рассказывает, что из неудобств в машине для себя выделяет только правосторонний руль, необычный для нашей местности.

– Бронетранспортер зарекомендовал себя очень хорошо. Выдержал два выстрела из РПГ, экипаж уцелел. Я считаю, что нам очень повезло с машиной, ведь она входит в десятку лучших бронемашин и способна выдержать до 8 кг тротила. Единственный минус для меня – это правосторонний руль, хотя это, вероятно, даже не минус, а к этому просто нужно привыкнуть,

– говорит военный водитель.

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– В начале войны у нас не было транспорта с таким уровнем противоосколочной защиты, а эта машина очень хорошо держит осколки. Когда мы выезжали из города Лисичанск, у нас был случай, как прямо у колеса машины разорвалась 82-я мина. Тогда только колесо разорвало, но мы успешно доехали и весь личный состав остался живым и невредимым.

Боевой модуль машины отличается высокой точностью и тепловизионным прицелом. Сейчас на машине установлен пулемет 7,62 и гранатомет Mk19. Думаем еще пулемет Browning M2 поставить, все-таки калибр 12,7 мм было бы здорово, – рассказывает военнослужащий десантно-штурмовой бригады Владимир.

Мужчина добавляет, что австралийский бронетранспортер прекрасно справился с возложенными на него задачами, а благодаря его крепкой броне удается сохранить экипаж.

– Для перевозки личного состава это лучший вариант, кондиционер летом, обогрев зимой, большая емкость, но, по моему мнению, для ведения масштабных боевых действий все же нужно что-то вроде БТР-4, – добавляет военный.

– Буквально 2 недели назад в 15 метрах от нас прилетел снаряд от «Града». Корпус машины остался непробитым, пострадало только колесо. Я и наводчик машины остались целыми и невредимыми, – рассказывает воин-десантник Михаил.

Мужчина добавляет, что был даже экипаж, выживший после наезда бронетранспортера на две противотанковые мины.

– Да, тогда у бронетранспортера оторвало колеса и багажник, но дно машины выдержало, экипаж, конечно, контузило, но все остались в живых, – рассказывает воин.



Десантники довольны использованием австралийского бронетранспортера и считают, что поставка оружия от иностранных партнеров ускоряет нашу победу.

– Победа скоро, и за нами, и даже никто не сомневается. Мы благодарны иностранным партнерам за помощь и надеемся, что ее будет еще больше, ведь все понимают, мы боремся ради всего мира, – добавляют ребята.