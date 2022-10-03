Рассматривается вопрос о возможности передачи Украине только что изготовленных во Франции новых образцов САУ Caesar, которые предназначались для Дании.

Франция рассматривает отправку в Украину от шести до 12 самоходных артиллерийских установок “Caesar”, отменив их поставки в Данию. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Дания еще в 2017 году заказала 15 таких гаубиц, а через два года расширила заказ еще на четыре единицы.

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По данным французских журналистов, техническая часть переговоров о передаче упомянутого вооружения Украине находится на завершающей стадии.

Такая операция – результат “принципиальной политической договоренности” между правительствами Франции, Дании и Украины, его называют “беспрецедентным и сложным” для Парижа. В издании указано, что сейчас Копенгаген согласился бы отказаться от некоторых единиц Caesar, поскольку они до сих пор проходят техническую проверку.

В то же время правительство Франции официально не подтвердило информацию о возможности передачи Украине дополнительных артиллерийских установок.

155-мм самоходная гаубица Caesar

Интересно, что модели САУ Caesar для датской армии существенно отличаются от тех, которые уже воюют в Украине. Они могут нести до 36 снарядов вместо 18. Кроме того, гаубицы лучше защищены броней, поэтому и имеют большую массу.