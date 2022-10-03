Розглядається питання про можливість передачі Україні щойно виготовлених у Франції нових зразків САУ Caesar, які призначались для Данії.

Франція розглядає відправку в Україну від шести до 12 самохідних артилерійських установок “Caesar”, скасувавши їх постачання в Данію. Про це пише французька газета Le Monde із посиланням на власні джерела.

Данія ще у 2017 році замовила 15 таких гаубиць, а через два роки розширила замовлення ще на чотири одиниці.

До речі як нищать рашистів французькі САУ Caesar

За даними французьких журналістів, технічна частина переговорів про передачу згаданого озброєння Україні знаходиться на завершальній стадії.

Така операція – результат “принципової політичної домовленості” між урядами Франції, Данії та України, його називають “безпрецедентним і складним” для Парижу. У виданні зазначено, що наразі Копенгаген погодився б відмовитися від деяких одиниць Caesar, оскільки вони досі проходять технічну перевірку.

Водночас уряд Франції офіційно не підтвердив інформацію про можливість передачі Україні додаткових артилерійських установок.

155-мм самохідна гаубиця Caesar

Цікаво, що моделі САУ Caesar для данської армії суттєво відрізняються від тих, які вже воюють в Україні. Вони можуть нести до 36 снарядів замість 18. Крім того, гаубиці краще захищені бронею, тому й мають більшу масу.